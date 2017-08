Ta vare på dyrkajorda i Melhus

Brit Eva Eidsmo, 2. vara Melhus SV

Vi vet at Melhus er en vekstkommune fordi vi er en randkommune til Trondheim. Sterk vekst i folketall betyr også stort behov for nye arealer til boligbygging, næringsarealer og det som følger med.

Særlig ansvar

Den beste matjorda ligger ofte rundt gamle byer som vokste frem der det var stor tilgang på mat. Melhus har noen av landets mest produktive jordbruksareal. Derfor har politikerne i Melhus et særlig ansvar for å verne om dyrkajorda i kommunen vår. Likevel fortsetter vi å ta litt etter litt til næringsarealer, veibygging og boligbygging. Nå må vi begynne å tenke alternativt i stedet for å ta av den verdifulle matjorda i kommunen vår.

Små biter utsatt

Stortinget har som målsetting at matproduksjonen i Norge skal økes tilsvarende befolkningsveksten. Små jorder produserer også mat, men de er svært utsatt for nedbygging. Dette ser vi særlig blir gjort i Melhus kommune. I flere av kommunens tettsteder planlegges det å "omdisponere" små biter av dyrkamark til utbygging. Norge trenger mer matjord, ikke mindre. Derfor må nedbygging av jordbruksareal stoppe nå!

I kommuneplanens arealdel er det foreslått å flytte landbruksareal. NIBIO (norsk institutt for bioøkonomi) mener at jordflytting aldri må brukes som et argument for å omdisponere jordbruksarealer. Det er kostbart, teknisk vanskelig og produksjonskapasiteten svekkes.

En samfunnssak

I framtida skal Norges økonomi basere seg mindre på olje og mer på videreforedling av biomasse fra blant annet jordbruket. Uten jordsmonn blir det ingen biomasse og dermed ingen bioøkonomi. Etterspørselen etter biomasse vil i fremtiden bare øke.

Melhuspolitikerne bør begynne å tenke annerledes. Det er økonomi og arbeidsplasser for fremtiden vi bygger ned. Jordvern er ikke bare en særinteresse for bønder, men en samfunnssak.