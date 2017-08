Snudde i dodøra på rasteplassen

De var på vei fra Oppdal til Trondheim, og da de nærmet seg Støren, måtte barnebarnet på do. De stoppet for å benytte veidoen på Liøya rasteplass, men der snudde de i døra. Det var nemlig et utrivelig syn som møtte dem:

- Toalettet var rett og slett heslig, skittent og med vann på golvet, ikke noe dopapir, og det var ingen varme. Dette forteller Paula Forodden som kjenner bestemora fra Oppdal og slik fikk høre historien om det utrivelige dobesøket på Støren.

Situasjonen ble løst ved at bestemora tok med seg barnebarnet til veikroa på Støren slik at jenta fikk gå på do der.

Langt mellom doene

Men Forodden synes slik standard som det var på veidoen er for dårlig service, og hun peker på at det er langt mellom doene langs E6. Etter Halland i Rennebu er Liøya rasteplass ved Støren eneste mulighet før Sandmoen. Rasteplassen på Gyllan ved Hovin er på motsatt side av den sterkt trafikkerte veien og ikke så lett å benytte seg av, mener Forodden. Hun minner om at vi betalet veiavgifter og at det bør være en viss standard.

- Det hjelper ikke at det er nylagt asfalt når det slik på rasteplassene, sier Forodden.

Vaskes hver dag

- Dessverre kommer noen og opplever dette her, sier Per Olav Krogstad hos Statens vegvesen. Han er byggeleder med ansvar for drift og vedlikehold av rasteplassene.

Krogstad høres ikke forbauset ut når han får høre om opplevelsen de som kom kjørende fra Oppdal hadde på Liøya rasteplass.

Selv om han kan fortelle at veidoene blir vasket og kontrollert daglig i sommerhalvåret, og at det skal være rent og pent selv om dette er gamle toalett og ikke etter dagens standard.

Noen bruker nemlig toalettene på en slik måte at det som var rent og pent, fem minutter etterpå er noe helt annet.

Slår av varmen

Når det gjelder varmen, så skrus den av sommers tid for å spare litt penger.

- Når folk klager over at det er kaldt på doene, sier det litt om trøndersommeren, sier han.