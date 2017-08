Skrevet av O. H. Langås

Hvorfor skal vi på Gåsbakken gidde å stemme? Et berettiget spørsmål synes nå jeg, alt tatt i betraktning: Hvorfor skal vi gidde, når vi i år etter år kjører i de samme gamle, men stadig voksende asfalthulla på vegen.

Angrer på nei til valglokale Senterpartiet stemte imot at det skal være valglokale på Gåsbakken i år, og nå har partiet fått tilbakemelding om at det er stor misnøye.

Når vi må vente både en og to måneder på at noen skal ”gidde” å slå på veglysa igjen når de forsvinner, eller som nå når våre lokale politikere enstemmig går inn for å legge ned lokalt valgsted, slik at alle i Gåsbakken krets må kjøre to – tre mil for å stemme, (ja, vi skal jo heim igjen også).

Det ryktes at ordfører er bekymret for oppmøte til valg, da er det genialt å legge ned en krets.

Det øker nok begeistringen og oppmøteprosenten!

Hadde det vært kommunevalg vet jeg at jeg hadde blitt heimesitter.

Nå teller jeg på knappene; sitte heime eller alternativt forhåndsstemme på Melhus. Tviler på at jeg møter opp på Eid valgdagen.