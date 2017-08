Hvorfor stiller Trønderbladet ingen spørsmål?

Gråbak tar selvkritikk på at habiliteten hans ikke ble et tema da saken om Koloåsen steinbrudd ble behandlet, men nekter for at forholdet har noe med korrupsjon å gjøre.

Sterk politisk strid rundt steinbrudd Politiker beskyldes for korrupsjon i saken rundt Koloåsen steinbrudd på Hovin.

Og det er i grunnen det vi sitter igjen med av Trønderbladets dekning. Det framstår som en gåte for meg at avisa ikke har så mye som ett eneste oppfølgingsspørsmål, da Gråbak selv tilsynelatende ikke nyanserer eller utdyper sine konklusjoner.

Brudd på demokratiske spilleregler Anne Sørtømme med sterk kritikk

Hva for eksempel med tidligere saker i politiske organ der Ramlo har vært involvert? Hva er Gråbaks definisjon av korrupsjon, og da henholdsvis vennskapskorrupsjon eller «grå» korrupsjon som er det jeg problematiserer? Om man trenger inspirasjon, har tidligere generalsekretær i Transparency International Norge, Jan Borgen, skrevet informative kommentarer om temaet.

Videre, hvorfor har ikke de selskapsforbindelsene jeg har presentert i mitt innlegg noe med vennskapskorrupsjon/ «grå» korrupsjon å gjøre?

Gråbak sier han fortsatt vil ha som agenda å hjelpe næringslivet. Hvor går da Gråbaks grenser i framtida? Hva er greit og hva er ikke greit?

Er næringslivet tjent med tette forbindelser mellom politikere og enkelte næringsaktører?

Kan det være at andre bedrifter kan tape på dette og at det kan virke konkurransevridende når noen aktører er «innafor» og noen «utenfor» det gode selskap?

Spørsmålene er mange, og Trønderbladet burde være i stand til å stille dem. Gråbak beskylder for øvrig undertegnede for å trekke hans næringspolitiske engasjement ned i gjørma.

Det som er sikkert er at tilliten, ikke bare til han selv, men også til oss andre politikere blir trukket grundig ned i gjørma. Det er én av grunnene til at vi har spilleregler for hvordan vi politikere kan opptre.

Anne Sørtømme, kommunestyrerepresentant for SV