Styrk de praktisk-estetiske fagene i skolen

Senterpartiet vil at alle lærerstudenter skal ha minst ett praktisk-estetisk fag som del av grunnskoleutdanningen, for selv om en skulle tro at det er innen matematikk, norsk og engelsk at vi har flest ufaglærte, så er nok bildet mer nyansert.

Behovet for høyt kompetente lærere er like viktig for alle fagene på skolen. For Senterpartiet er det naturlig at våre barn har gode lærere og lærere som er faglig og pedagogisk sterke og er tydelige ledere. Vi ønsker en skole som sidestiller barn som er sterke i tradisjonell klasseromsundervisning, og de som er sterkere med praktiske oppgaver. Og vi har tro på læreren og lærerens evner både den faglig formelle, men ikke minst på den kompetansen som de har ervervet seg gjennom dager og år i klasserommet.

Men kompetanse er viktig i alle fag på skolen, ikke bare matematikk, norsk og engelsk, men også fag som av elevene ofte beskrives som et pusterom i hverdagen og utfordringen der de bruker hele kroppen samtidig.

De som fokuserer mer på de praktisk-estetiske fagene fra første klasse kan gi elever en større forståelse av det de lærer i matematikktimen, og mer kunnskap om praktisk-estetiske fag kan gi bedre og mer variert undervisning i matematikk.

Et annerledes skoleår 5- og 6-åringer gleder seg allerede til å begynne på skolen. Men bør de egentlig gjøre det?

For Senterpartiet er ikke bare økt satsning på praktisk-estetiske fag viktig for å øke rekrutteringen til yrkesfagene. Den er viktig fordi sammenhengene mellom praktisk-estetiske fag og realfagene er så stor, hvis vi klarer å styrke skolen innen de praktisk-estetiske fagene, så styrker vi samtidig realfagene. Og vi trenger dette fra dag én i skolen, fra 1. klasse er dette viktig, for å tenne og bevare den viktig gnisten for læring hos alle elevene, så har vi ikke råd til å vente til ungdomsskolen.

For Senterpartiet er en satsning på praktisk-estetiske fag i skolen så viktig at vi ikke kan utsette det til ungdomsskolen, og vi må styrke lærernes kompetanse innen fagene nå.

Faktisk helt feil om skole, Ap En god offentlig skole som ruster elevene for fremtiden er og skal være ryggraden i utdanningssystemet vårt.

Marte Løvik, gruppeleder Senterpartiet Trondheim

og stortingskandidat