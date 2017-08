- Snakk for deg selv, Tangen!

Dette på bakgrunn av et forslag i 2015 som omhandlet søndagsåpne butikker som ikke ble vedtatt, og en lovendring som gir åpning for midlertidige ansettelser, med strenge begrensninger, for å beskytte arbeidstakeren. Jeg er en av dine 90 000 medlemmer, Kristian.

Fast jobb hovedregelen

Dersom man ser på statistikken fra de siste årene, kan man se at antall personer i midlertidige stillinger har gått ned.

Endringen har gått ut på at midlertidige ansettelser skal være mulig, men med tre ulike begrensninger for å beskytte arbeidstakeren.

Fast ansettelse både er og vil fortsatt være hovedregelen i arbeidslivet, også med Høyre i regjering.

Ikke rasere

Regjeringen har ikke gått til valg på å rasere arbeidslivet og dette har heller ikke skjedd. Det er kjent at det er flest kvinner som arbeider deltid.

Fra tredje kvartal i 2013 til tredje kvartal i 2016, har andelen kvinner i heltidsstilling økt fra 61 prosent til 64,1 prosent. Selv om dette er bra, er det langt ifra godt nok.

Derfor ønsker regjeringen å fortsette dette arbeidet, blant annet vil arbeidsminister Anniken Hauglie komme med en forskriftsendring som styrker ansattes rettigheter til å få hel stilling.

Tillit

Jeg er en av dine 90 000 medlemmer, Kristian. Jeg ønsker at vi fortsatt skal ha et arbeidsliv hvor man har tillit til sine arbeidstakere med tillit til at arbeidstakerne, i samarbeid med lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere, tar de viktige beslutningene. Det er vi som kjenner behovene og det er vi som vet hva vi snakker om.

Jeg ønsker en regjering som tror på meg og tror på Norge. Jeg er en av mange som kommer til å stemme på Erna Solberg som statsminister. Jeg håper du snakker for deg selv, for du snakker ikke på vegne av meg, Kristian.

Oscar Aaslund Hovin

Medlem i Fagforbundet