I det siste har det vært en del diskusjon omkring ny E6 gjennom Melhus kommune, etter at Nye Veier AS kom med forslag om at krysset ved Ler skal tas bort. Opprinnelig ønsket kommunestyret også å ha kryss på Lundamo, men det ble stoppet av departementet.

Mulig med byggestart for E6 i 2021 Finansminister Siv Jensen (Frp) mener det er mulig å starte bygging av E6 Melhus-Ulsberg i 2021. Torsdag besøkte hun E6-prosjektet Melhus-Trondheim.

Det er mange meninger om ny E6 gjennom Gauldalen, og det har vært en grundig prosess for å komme fram til den løsningen som nå er bestemt. Da arbeidet startet var det ca. 200 forskjellige veglinjer, som tilslutt ble redusert til én innsigelsesfri trasé. Fortsatt mener noen at vegen burde legges på en annen måte, og det vil det sikkert også etter at den er ferdig bygd. Vi vil aldri kunne oppnå at alle blir fornøyd, men vi må på et tidspunkt ta en beslutning. Det har vi gjort.

Regjeringen har gitt Nye Veier AS i oppdrag å bygge ut E6 sør for Trondheim, i konkurranse med 10 andre vegstrekninger i landet. Vi er dessverre nederst på deres prioriteringsliste, som bygger på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Kryss eller ikke ved Ler vil ikke få oss lenger opp på prioriteringslista. Det er altså direkte feil å framstille dette som om vegen blir ferdig åtte år tidligere om vi kutter ut dette krysset.

Får snart kjøre på ny E6 Den nye E6-traseen på Sandmoen blir ikke lenger bare et sted å lengte til.

Anita Gilde (Frp) reagerer på at ordføreren «kritiserer både regjering og Nye Veier». Vel – vi i kommunestyret er valgt av kommunens innbyggere, og sitter ikke her for å være lydige nikkedukker til alle forslag som kommer fra sentralt hold. Vi skal si fra på vegne av våre innbyggere, og det skal vi gjøre uansett hvilken farge det er på regjeringen. For øvrig stemte Anita Gilde og Frp mot bompengesøknaden da den ble behandlet i fylkeskommunen. Hvis Frp hadde fått viljen sin, ville det altså ikke bli noen ny E6 sør for Trondheim i det hele tatt.

Vi i Melhus Arbeiderparti er opptatt av å få alle fakta på bordet, og å få høre hva folk mener om krysset på Ler. Derfor har vi invitert til et åpent møte kl 19.00 torsdag 24.08.17 i Melhus rådhus, der Nye Veier kommer og orienterer om sine forslag, og vil svare på spørsmål fra publikum. Ny E6 skal også komme oss som bor her til gode, og det er nå vi må si fra om hvordan vi vil ha det.

Einar Gimse-Syrstad, leder Melhus Ap

Gunnar Krogstad (Ap), ordfører