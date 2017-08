Vi står fortsatt på at det hadde vært veldig bra med 8 – 10 arbeidsplasser ekstra

Hovin arbeiderlag har en lang og god tradisjon med å ta opp aktuelle saker som vedrører lokalsamfunnet på Hovin. Dette er saker vi har fått innspill om fra våre medlemmer i Hovin arbeiderlag og innbyggerne ellers på Hovin.

De sakene vi får innspill på, tas opp videre i styret i arbeiderlaget og ses på. Der styret mener innspillene er gode og realistiske, vil arbeiderlaget være en pådriver og prøve å få gjennom disse sakene på sikt. For å si det enkelt: Vi i Hovin arbeiderlag ønsker at ting skal skje på Hovin!

Og helt klart er det at, noen er uenige i våre argumenter / meninger og at noen er enige med vår oppfatning i de forskjellige sakene. Slik er det i saken Koloåsen steinbrudd og sikkert også i andre saker vi i Hovin arbeiderlag tar opp og «belyser» senere også.

Når det gjelder saken Koloåsen steinbrudd, står vi fortsatt på at det hadde vært veldig bra med 8 – 10 arbeidsplasser ekstra i bygda og at det er viktig å ta ut den spesielle mineralressursen (bergarten rhyolitt) med tanke på ny E6 som er planlagt i Gauldalen og andre utbyggingsprosjekter i dalføret. Dette vil også gi kjærkommen ekstra inntekt for grunneierne i nente område.

Derfor mener Hovin arbeiderlag at det er synd at planprogram for Koloåsen steinbrudd ikke er igangsatt, med konsekvensutredning med plusser og minuser for det øvrige miljøet i forbindelse med et slikt steinbrudd. Det er først da vi kan ta en endelig og god avgjørelse om vi går for oppstart av Koloåsen steinbrudd.

Styret i Hovin Arbeiderlag

Svein Hovin

Vigdis Fillingsnes

Odd Woldmo

Silje Mari Tilseth

Odd-Mikael Skavern