Det er utrolig hyggelig at Hovin Arbeiderlag i Trønderbladet 1. august setter fokus på Koloåsen steinbrudd, og støtter mitt engasjement for denne saken.

Koloåsen steinbrudd Formannskapet i Melhus kommune vedtok på formannskapsmøte den 28/3-2017 å ikke igangsette planprogram for Koloåsen steinbrudd.

Jeg foreslo i formannskapsmøtet den 28. mars i år på vegne av Senterpartiet, Melhuslista og Fremskrittspartiet at planprogrammet skulle vedtas og dermed gå videre i reguleringsprosessen. Dette ble bastant avvist av Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti i dette møtet og nedstemt med 6 mot 5 stemmer.

Når nå Arbeiderlaget på Hovin engasjerer seg så sterkt for denne saken, ser jeg muligheten for at denne saken kan bli prøvd på nytt.

Gjennom Arbeiderlagets og lokalsamfunnets sterke engasjement kan saken få et positivt utfall, noe som vil gagne både næringslivet i Melhus og lokalsamfunnet Hovin.

Koloåsen steinbrudd Vi vil gjerne ha næringsutvikling i kommunen, men ingen er tjent med at vi sier ja nå for så å si nei i neste omgang.

Sigmund Gråbak, Melhuslista