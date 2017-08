Pilegrimsvandring langs Østerdalsleden

En får inntrykk av at det meste foregår langs Gudbrandsdalsleden mellom Oslo og Trondheim (som passerer Melhus over Øysand).

Men det er også økende interesse for Østerdalsleden som går fra Trysil til Trondheim via Tynset og forbi Forollhogna (og fra Håen gjennom Flåmarka og over Vassfjellet i Melhus).

Fjelltur i to kommuner Samsjøen har sin helt særegne ørret.

Jeg har ikke full oversikt over bruken av Østerdalsleden, men bare de siste dagene har flere enn 10 personer gått de to siste dagsetappene fra Ler over Vassfjellet til Nidaros, og to personer har vandret fra Tynset til Nidaros.

I tillegg har to grupper, hver på 10 personer vandret fra Øvre Rendal til Storbekkøya i Budal. De startet i Trysil i fjor sommer og de planlegger å vandre videre fra Budal til Trondheim neste sommer.

Velg den ville og vakre Østerdalsleden Østerdalsleden er den villeste av de to pilegrimsledene våre.

Jeg er overbevist om at Østerdalsleden med sitt villmarkspreg og vakker natur har et stort potensial. Men da må infrastrukturen styrkes med bedre merking og flere pilegrimsherberger.

Det er derfor svært gledelig at kulturministeren nå ikke bare har prøvegått deler av Gudbrandsdalsleden, men også signaliserer at det nå blir laget en plan for styrking av infrastrukturen for pilegrimsledene i Norge.

Torgeir Gunleiksrud