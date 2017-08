Koloåsen steinbrudd

Det foreslås at det tas stilling til om området bør avsettes til råstoffutvinning i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Hovin Arbeiderlag mener at det snarest bør igangsettes reguleringsplan for området Koloåsen.

8 - 10 arbeidsplasser

For Hovins del er det her snakk om 8-10 arbeidsplasser.

Det er Ramlo Sandtak som ønsker tilgang til området for å starte steinbrudd.

Området ligger sør/øst for Tømmesdalveien rett over for skianlegget. Ca 7-8 km fra E6. I det området er det funnet bergarten rhyolitt som er etterspurt i betong og toppdekke. Ingen eksisterende pukkverk i området har en så slitesterk stein.

Regionen står nå foran store utbyggingsprosjekter som krever stein av god kvalitet så her er det muligheter for og få til noen arbeidsplasser til Hovin.

Lite transport

Miljømessig vil det bli lite transport på produktene fra steinbruddet da mye av steinen kommer til og bli brukt i forbindelse med utbyggingen av E-6

Planområdet er på ca 1230 dekar. Det er dekket av et tynt lag morene med enkelte partier myr og bart fjell.

Området ligger slik til at det er liten mulighet for forurensing til vassdrag . Det finnes ingen kjente kulturminner i området eller i umiddelbar nærhet.

Vi mener også videre at det er viktig å ta ut de mineral resursene som er i området, dette vil gi en kjærkommen ekstra inntekt til grunneierne i nevnte område.

Nærmeste bolig/fritidsbolig ligger ca 800 meter fra maksimal utkant av steinbruddet, slik at steinbruddet vil være til liten sjenanse for befolkningen.

Fylkesvei 475 som vil bli benyttet ved drift av stenbruddet, må oppdateres slik at trafikksikkerheten blir ivaretatt på strekningen Tømmesdalen – påkjøring E6 på Hovin. Dette må det gjøres noe med uansett, da strekningen nå også er trafikkfarlig. Tenker da spesielt Slettbakkan – Hovin skole.

Etterbruk

Det har også kommet fram i høringen på prosjektet, at Horg JFL og Hovin Skytterlag ser for seg etterbruk av stenbruddet til sine skytteraktiviteter. Lagene har i lengere tid vært på utkikk etter egnet område for å anlegge et felles skytteranlegg.

Derfor mener Hovin Arbeiderlag at det må igangsettes et planprogram og konsekvensutredes med plusser og minuser for det øvrige miljøet i forbindelse med et slikt steinbrudd.

Styret i Hovin Arbeiderlag v/Svein Hovin, Odd Woldmo, Odd M. Skavern, Vigdis Fillingsnes og Silje M. Tilseth