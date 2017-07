Elevene selv vet bedre enn Ap hvilken skole de skal gå på

Mener Ap at Orkdal videregående skole eller Melhus videregående skole er så dårlige at dersom elevene fikk velge så ville de stikke til byen umiddelbart? Det tror ikke vi. Disse skolene er så gode at de vil bli foretrukket av de aller fleste elevene i nærområdet.

Faktisk helt feil om skole, Ap En god offentlig skole som ruster elevene for fremtiden er og skal være ryggraden i utdanningssystemet vårt.

Fratok retten

I 2006 fratok Ap elevene retten til å velge skole i Sør-Trøndelag. Ap mente at de visste bedre hvilken skole elevene helst skulle gå på, og begrunnet denne overstyringen blant annet med at frafallet i videregående angivelig skulle gå ned. I Ap-styrte Sør-Trøndelag har frafallet siden den gang fortsatt å øke.

Ap er selektive når de refererer evalueringen av inntaksordningen som fylkestinget behandlet i 2015. I innlegget utelater Ap glatt å nevne at fritt skolevalg i Hordaland fylkeskommune har ført til at elevene i ungdomsskolen har fått bedre karakterer, som igjen gjør at de har større sannsynlighet for å gjennomføre videregående utdanning. Det er viktig for den enkelte elev og for samfunnet vårt at flere gjennomfører videregående.

Høyre mener elevene vet best selv hvilken skole de skal gå på. Ap mener postnummeret skal være avgjørende for hvilken skole du skal ha mulighet til å gå på. Det er svært mange elever som vil gå på nærskolen sin. Noen vil velge en annen skole for å få en annen faglig fordypning, eller fordi de ønsker å skifte skolemiljø. Fritt skolevalg ville ha imøtekommet slike behov samtidig som eleven slipper å brette ut livet sitt i en belastende søknadsprosess.

Bli ekstra gode

For å etterkomme arbeidslivets behov for kompetanse, rekruttering av elever til viktige utdanningsprogram og utvikling av gode fagmiljø ved skolene er det bra at skoler spesialiserer seg. Vi vil at skolene i distriktet, så vel som i byene, skal kunne etablere en særlig profil og spisse seg innen et område de kan bli ekstra gode på. Skjetlein og Guri Kunna på Frøya er eksempler på dette innenfor grønn og blå sektor. Videre har vi entreprenørskap ved studiespesialiserende på Thora Storm og forskerlinje ved studiespesialiserende på Byåsen. Disse studiespesialiserende linjene bør være tilgjengelige for elever fra hele fylket som ønsker å gå der, ikke bare de som er så heldige å bo i nærheten.

Fritt skolevalg er ingen trussel. Det flytter makta fra Ap til den enkelte elev. Det er en mulighet som inspirer til innsats, mangfold og utvikling av gode skoler.

Mari Holm Lønseth , 2. stortingskandidat Sør-Trøndelag Høyre

Guro Angell Gimse, 3. stortingskandidat Sør-Trøndelag Høyre