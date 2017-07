Flere lærere kan gi bedre lærere

I skoledebatten stilles det ofte opp en motsetning mellom å satse på flere lærere i skolen eller å satse på bedre lærere. Verken flere lærere eller bedre lærere er noe mål i seg selv. Det er bedre undervisning som er avgjørende for å skape en god skole for barn og unge. Spørsmålet er hvilke tiltak som kan bidra til dette.

Forskere, lærere, elever, politikere og foreldre enige om følgende: Tett oppfølging fra lærere er viktig for elevenes faglige utvikling. En god lærer kjenner elevenes faglige nivå og gir konkrete tilbakemeldinger som hjelper hver enkelt elev å utvikle seg videre. Samtidig hjelper de elevene med å tilegne seg læringsstrategier de vil ha bruk for resten av livet.

For å realisere dette idealet trengs det dyktige, profesjonelle lærere. Det kan vi bidra til gjennom god lærerutdanning og videreutdanning samt gode muligheter for profesjonell utvikling og faglig samarbeid i lærerkollegiene.

Tett oppfølging og god kunnskap om den enkelte elevs faglige utvikling er vanskelig dersom læreren har for mange elever i klassen. Dette er årsaken til at Utdanningsforbundet ønsker en norm for lærertetthet på hver skole. En slik norm vil fungere som en sikkerhetsventil som forhindrer at lokale sparetiltak og dårlig kommuneøkonomi går ut over elevenes mulighet til å få god undervisning.

Motstanderne av en norm for lærertetthet hevder at antall elever per lærer ikke er viktig. For å underbygge påstanden viser de til skoleforskeren John Hattie. Slik argumentasjon er i beste fall unyansert. Hovedpoenget med å redusere antall elever per lærer er å kunne endre og videreutvikle pedagogisk praksis. Hattie sier selv at når mindre klasser ikke har en så stor effekt som man kunne tro, er det fordi det ikke innføres sammen med endringer i det pedagogiske opplegget.

Hatties forskning brukes for å legitimere stadig større klasser. Selv nøler ikke Hattie med å stemple dette som «dårlig utdanningspolitikk». Grunnen er at redusert klassestørrelse tross alt har en positiv effekt på læring. Derfor vil større klasser slå ut negativt.

For å unngå «dårlig utdanningspolitikk» trenger vi en norm for lærertetthet som kan sikre alle norske barn et minimum av lærerressurser. Vi trenger også utdanningspolitikere som ikke bare gjentar overflatiske slagord, men som evner å se nyanser og sammenhenger. Om vi skal lykkes med å gi barna bedre undervisning, må vi innse at det ikke er noen motsetning mellom flere lærere og bedre lærere. Tvert imot: Flere lærere kan være nøkkelen til bedre lærere.

Hans Lieng, fylkesleder

Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag