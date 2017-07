Det hele startet med en stor hetebølge i Europa

Tull, har mange sagt. Det går ikke an å knytte ethvert tilfelle av vær som er noe utenfor det vanlige til global oppvarming, har andre sagt. I lys av den store skogbrannen Portugal må vi nok se på disse påstandende enda en gang.

Det hele startet med en stor hetebølge som gikk over store deler av Europa. Som all annen forskning kan man selvfølgelig ikke si helt sikkert at denne hetebølgen kommer på grunn av klimaendringene. Det er heller ikke slik at temperaturene kommer til å stige med ti grader for hver sommer som går. Derimot er det slik at den globale oppvarmingen har økt sjansene for denne type hetebølger drastisk. I flere land som Frankrike og Sveits har sannsynligheten blitt firedoblet på grunn av de menneskapte klimaendringene, mens i Spania ble den så mye som tidoblet.

For de som lurer er ikke disse tallene kastet ut av ''klimaekstremister'', men kommer fra et team med forskere fra World Weather Attribution, som har som hovedmål å se på og undersøke sammenhengen mellom konkrete værhendelser som denne skogbrannen og klimaendringer.

I skrivende stund har 64 personer blitt rapportert omkommet under skogbrannen i Portugal. Dette er 64 personer for mange, og det er alle enige om. Dessverre er ikke dette den eneste konsekvensen av slike hetebølger på lengre sikt. Om utslippene våre øker fortsetter og øke vil også makstemperaturene gjøre det samme. Allerede anslås det at mellom 60 og 70 prosent av kornavlingene i Castilla y León i Spania er tapt. Med økende utslipp vil disse situasjonene bli verre, og enda flere menneskeskjebner vil bli berørt, både produsentene og konsumentene.

Men, lurer du kanskje, hva har lille Norge langt oppe i nord med dette. Jo, vi har ganske mye med dette å gjøre. For samtidig som forskningen tilsier at disse katastrofene vil bli flere og verre, åpner Norge enda flere oljefelt. Det er alment kjent blant klimaforskere at om vi skal nå 1,5 målet, og hindre en økning av disse ekstremtilfellene (som plutselig ikke er så ekstreme), så kan ikke Norge åpne nye oljefelt. Det er det Norge har med dette å gjøre. Om du heller ønsker et land gjør sitt for å spare så mange menneskeliv som mulig og opprettholde bedriftene til lokale bønder er det kun et eneste parti som har stilt som ultimatum at ingen flere felt skal åpnes. Miljøpartiet de Grønne. De er åpenbart de eneste som våger å sette liv foran den litt ekstra sterke økomien. Godt valg!

Adrian Leander Skagen

Landsstyrerepresentant for Grønn Ungdom Sør-Trøndelag