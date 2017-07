Har vikeplikt, men viser fingeren

- Folk overholder ikke vikeplikten, og det kan virke som de tror at Åsvegen er forkjørsvei.

Dette sier en kvinnelig sjåfør fra Løvset i Melhus, som ønsker å være anonym.

Hun peker på at folk som kommer kjørende fra Melhus langs Åsvegen, har vikeplikt for trafikk som kommer ned Løvsetvegen, men hun opplever ofte at bilister på Åsvegen ikke overholder vikeplikten.

I stedet viser noen til og med fingeren eller retter hendene oppgitt i været når hun kjører etter høyreregelen, som altså gjelder i krysset Løvsetvegen / Åsvegen.

- Jeg fikk skikkelig fingeren av ei dame som kom kjørende fra Melhus, forteller vår innringer.

Samme reaksjon fra medtrafikanter har hun opplevd ved Energiparken, hvor det er enveiskjøring ved krysset mellom Løvsetvegen og miljøgata.

- At det er enveiskjøring, er det tydeligvis ikke alle som har fått med seg, forteller innringeren.