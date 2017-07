Hvorfor stikker Ap og Sp kjepper i hjulene for tidligere oppstart av E6?

Vi vet at Nye Veier skal prioritere prosjektene etter den største samfunnsnytte, som er god bruk av skattepengene våre, og folk flest skjønner selvfølgelig at det ikke er Lerkrysset alene som kan forsinke prosjektet med 8 år.

Lerkrysset

Lerkrysset som er anslått å koste 400 millioner, et viktig bidrag for å muliggjøre tidligere oppstart av E6 Ulsberg-Melhus som har stor betydning for framtida til hele Midt-Norge.

Vi vet at Nye Veier må redusere kostnadene med 20 prosent alle veiprosjekter for å greie å ferdigstille sin portefølje (veiene) på 12 år i stedet for 20 år, som er forutsetningen i stortingsmeldingen. Det betyr at vi må spare inn ca. 3 milliarder på strekningen Ulsberg-Melhus, som har en totalpris på ca. 16 milliarder.

Kutt i Midtre Gauldal

Kuttene i Midtre Gauldal kan bli på rundt 700 mill og sammen med kostnadskutt i Rennebu og Melhus kan man kanskje sammen greie 3 mrd i kostnadskutt. Jeg håper ikke Ap og Sp i Melhus, setter en stopper for det slik det fremgår i avisen.

- La ikke Lerkrysset være det som skyver prosjektet nederst på lista, Midt-Norge trenger ny E6. Ny E6 er etterlengtet, den vil sikre arbeidsplasser og redusere trafikkulykker.

Kostnadene ved veibygging har økt kraftig over mange tiår. Ulike regjeringer har vært bekymret for utviklingen, men har ikke funnet løsninger eller tiltak som har fungert.

Inntil nå. Gjennom Nye Veier testes nye kontraktformer og slankere prosjektorganisasjon ut, noe som allerede har vist veldig lovende resultater.

Billigere

Mange av kontraktene på nye veiprosjekt har blitt billigere enn anslått, og veistrekningene er blitt lengre.

Vi får stordriftsfordeler og mer vei for pengene og samtidig har alle prosjekt gått til norske entreprenører.

De aller fleste gir tommelen opp og positive tilbakemeldinger på dette.

Men dessverre ser vi at Ap- og Sp-politikere rundt i landet prøver stikke kjepper i hjulene.

Frp mener Ap-ordføreren forsinker ny E6 Gruppeleder Anita Gilde (Frp) mener melhusordføreren er med på å stikke kjepper i hjulene for ny E6 mellom Melhus og Ulsberg.

Valgkamp

Vi trodde det var viktig å få bedre veier, men venstresiden tenker åpenbart mer på valgkamp og vil forpurre gode resultater.

Ordfører i Melhus bidrar ikke til konstruktivt samarbeid når han i Trønderbladet kritiserer både regjering og Nye Veier.

Fremfor å tviholde på alt slik det har vært, burde han være nysgjerrig på bedre løsninger som kutter kostnader og fremskynder prosjekt.

Påminnelse

For alle som vil ha ny E6 raskere på plass, så er ordførerens uttalelse en påminnelse om hvorfor ingen i Trøndelag bør savne Ap/Sp i regjeringskontorene. Da fikk Trøndelag minimalt med nye veier, forfallet økte og køene vokste.

Samferdselsministeren har vært på utallige besøk og møter i regionen vår, fordi bedre infrastruktur er viktig for oss.

Nå ser vi en ny kurs, la ikke Ap og Sp styre oss tilbake til det som ikke har virket.

Klarer vi kostnadskuttene kan vi starte bygging av E6 Ulsberg – Melhus i 2021/22 og veien kan være ferdigstilt innen utgangen av 2027, men det forutsetter at man er villig til å tenke nytt og samarbeide.