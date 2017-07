Faktisk helt feil om skole, Ap

Derfor satser Høyre på kvalitet i undervisningen, å gjøre læreryrket mer attraktivt og tiltak som gjør at elevene får mer utbytte av skoletiden.

Det har åpenbart falt Ap tungt for brystet at partiets skoletopp Trond Giske fikk dommen «faktisk helt feil» for sin påstand om at for hver private skole som åpner, så må en offentlig skole legge ned (faktisk.no, 5. juli 2017).

Aps Kirsti Leirtrø og Kristian Torve prøver å komme Giske til unnsetning i Trønderbladet den 14. juli. De er ikke i nærheten av å tilbakevise fakta om Giskes feilaktige påstand, men bruker heller plassen til å fremstille feil om Høyres politikk. I farten glemmer (?) de også å anerkjenne at det finnes noen familier som ønsker – og har rett til – å velge noe annet enn den offentlige skolen.

I Norge har vi et lite innslag av private skoler som er offentlig finansiert, såkalte friskoler, som elever og foreldre kan velge som alternativ. Det er ulike grunner til at noen ønsker å velge annerledes – for eksempel ønske om annen pedagogikk, faglige satsinger eller ønske om et annet skolemiljø. Samtidig er det, og det skal fortsatt være strenge krav til å starte slike private skoler. Nåløyet er trangt. Det er heller ikke slik at noen tvinges til å gå der. Hvis plassene fylles opp, fyller skolen åpenbart et behov for elevene – selv om Ap ikke skjønner det.

I Aps verden skal du helst prise deg lykkelig over å sendes til den offentlige skolen som ligger nærmest deg. I Leirtrø/Torves univers er det null respekt for dem som ønsker å velge annerledes – det være seg en privat skole eller en annen offentlig skole. For heller ikke i Sør-Trøndelag skal elevene kunne velge mellom ulike videregående skoler, fordi Ap mener foreldrenes postnummer skal avgjøre hvor du som ungdom skal motta utdanningen din.

Forventer god oppførsel Dårlig oppførsel på skoleveien og forsentkomming kan få konsekvenser for karakterer i den videregående skolen.

Ap er meg bekjent ikke motstander av alle private skoler, selv om det er vanskelig å tro når man leser innlegget til Leirtrø/Torve. Men de to argumenterer heftig mot ordningen som sikrer at også elever som velger annerledes skal få utdanningen sin betalt av det offentlige. Mener de disse elevene skulle betalt utdanningen av egen lomme? I så fall innebærer det en Ap-politikk hvor valgfrihet kun gjelder for de rike.

I det hele tatt oser innlegget fra Ap-representantene av mangel på respekt for muligheten til å velge annerledes. Og vi minner om at vi snakker om mindretallets mulighet til å velge. De aller, aller fleste vil fortsatt ønske å gå i den offentlige skolen. Høyre mener at den offentlige skolen skal være så god – både med tilpasset opplæring, kvalitet i undervisningen og skolemiljø – at ingen skal ønske seg bort fra den av slike grunner.

Høyre er mest opptatt av å bedre innholdet i den offentlige skolen, Ap virker mest opptatt av å lage vrengebilder av Høyres politikk og av å begrense elevenes og foreldrenes mulighet til å bestemme selv. For Ap vet åpenbart best, her som ellers.

Mari Holm Lønseth

Stortingskandidat Høyre

i Sør-Trøndelag

Guro Angell Gimse

Stortingskandidat Høyre

i Sør-Trøndelag