E6 på kryss, tvers og tverke!

Nye kapitler kommer til stadighet i E6-saken i Melhus. Nå er det kryss eller ikke kryss på Ler som er problemstillingen. SV har hele vegen forfektet at den E6-traseen som nå er kommet til stadiet for detaljreguleringer, er en tvers igjennom dårlig løsning. Særlig med tanke på arealforbruk, belastning på et vassdrag som er varig vernet, forbruk av boliger og forringelse av bomiljøer og kulturlandskap. Kostnadene har også vokst seg så store at man nå er i gang med å krympe vegprosjektet.

Vi mener dagens planforslag bør forkastes en gang for alle, og man må tenke i nye baner før vi kommer noe nærmere realisering. Uviljen til å ta det såkalte tunnelalternativet i betraktning har tidligere vært urettmessig stor. Men det man alternativt kan se på i dag er:

- Utbedring av dagens trasé med veiskulder og midtdeler.

- To felt er tilstrekkelig sør for Melhus, og 110-sone er mer miljøbelastende og mindre trafikksikker enn en 90-sone.

- Samferdselsmidlene må i langt større grad kanaliseres over til jernbaneutbygging og kollektivtransport. Dette gir også jernbanen større kapasitet for godstransport.

- Veiutbyggingen må også sees i sammenheng med bymiljøavtalen, som inkluderer et nullvekstmål i personbiltrafikk.

Det er beklagelig at hele prosessen har kommet så langt som den har, med et så fraværende perspektiv på jordvern, miljø, samfunnsøkonomi og bomiljø. Dagens planforslag tar kun hensyn til det som føles mest komfortabelt i dag, uten tanke for langsiktige kostnader og politiske visjoner om hvilken samferdsel vi ønsker flere tiår fram i tid.

Anne Sørtømme, Melhus SV