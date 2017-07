Er det miljøvennlig med trebygg?

I et innlegg i Trønderbladet fredag 30. juni etterlyser leder i Melhus Skogeierlag, Gunhild Gylland, at Melhus kommune øker bruken av tre ved bygging av hus. Hun etterlyser handling av politikerne og anbefaler bruk av klimavennlige materialer.

Hun snakker varmt om trebyen Trondheim og studentboliger på Moholt. Hun ber oss løfte blikket og se oppover Gauldalen som snart gror igjen av trevirke. Klima og CO₂-reduksjon er et av de mange punkter som gjør at vi må bygge i tre. Gode intensjoner av lederen i skogeierlaget, men hva med realitetene? Alle de prosjektene hun henter frem er bygget av massivtre som ikke produseres i Norge, men i Østerrike. Over 80 prosent av massivtrevirket kjøres på trailer fra Østerrike, og da spør jeg: Hvor er miljøgevinsten?

Min konklusjon er: La oss bygge i tre, men kunnskapen må også være på plass.

Med vennlig hilsen fra en amatør

Tore Johansen, Melhuslista