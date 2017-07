Bjørn Kjos har et problem. Han har glemt å ansette nok piloter. Igjen. Når Bjørn Kjos ikke har nok piloter, blir flyene som mangler piloter stående på bakken. Uten å fly. Det synes nok både Bjørn Kjos og passasjerene er dumt. Bjørn Kjos taper penger og passasjerene kommer ikke fram dit de skal.

Heldigvis blir flyet stående på bakken når det mangler pilot. I skolen er det dessverre ikke slik. Når det mangler kvalifisert lærer kan det settes inn noen uten formell kompetanse til å lede elevenes faglige og sosiale læringsprosesser. Å lede læring krever grundig og god utdanning. Det er viktig at de som settes til å utføre oppdraget er kvalifisert gjennom grunnutdanning, videreutdanning og faglig støtte. Fordi elevene fortjener det beste fra oss. Derfor krever vi i Utdanningsforbundet at hver elev skal ha en lovfestet rett til kvalifisert lærer. Uansett hvor eleven bor. I likhet med Bjørn Kjos er vi opptatt av at de vi er der for skal komme dit de skal. Da må det sitte kvalifiserte fagfolk i førersetet.

I et fly er det ofte mange passasjerer. Bjørn Kjos skjønner nok at dersom alle passasjerene skal pleies godt må det være nok mannskap i kabinen. Hvis ikke blir det misnøye. Det hjelper lite med en veldig god flyvertinne dersom hun har 280 passasjerer hun skal ta seg av alene. Da strekker dessverre ikke tida til. I et klasserom er det ofte mange elever. Noen mener det spiller liten rolle hvor mange elever det er i klassen dersom læreren er god nok. Vi i Utdanningsforbundet mener antall elever i klassen spiller stor rolle for hvor godt tilrettelagt opplæring hver elev får. Derfor krever vi en nasjonal norm. Det må settes en øvre grense for hvor mange elever hver lærer skal ha i klassen sin. Dette krever vi fordi vi vil ha nok tid til hver elev. Det vil føre til mer læring, mer trivsel, mer mestring.

Vi må sørge for å ha gode, kvalifiserte lærere og det må være mange nok. Aristoteles hadde Platon, Platon hadde Sokrates. Alt starter med en god lærer.

God sommer.

Pål Heide Kielland

Nestleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag