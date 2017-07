Nye Veier AS, kostnader og fremdrift

Det er flott at strekningen forbi Melhus nå blir med i utbyggingsplanene slik at man ikke får en 2-felts flaskehals på strekningen Trondheim–Ulsberg. Det er naturlig at de ansvarlige for det meste av strekningen Trondheim- Ulsberg også får ansvar for de siste 4 kilometerne.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hevder i sin pressemelding nr. 127/17 at å overføre strekningen til Nye Veier gjør at nesten hele kostnaden ved veiutbyggingen kan spares. Dette skal ha sammenheng med at det på strekningen Skjerdingstad–Melhus er stort overskudd av steinmasse som kan utnyttes på strekningen Skjerdingstad–Ulsberg hvor det skal være underskudd av masse. Vi får anta at Solvik-Olsen har forvekslet strekningene, for meg bekjent er det heller lite steinmasser på strekningen Skjerdingstad–Melhus.

I pressemeldingen hevder også Solvik-Olsen at Nye Veier har vist at det er mulig å bygge vei rimeligere. Det de fleste forstår er at å bygge ut lengre strekninger under ett er kostnadsbesparende, men det har ingen ting med Nye Veier å gjøre. Om regjeringen hadde gitt Statens vegvesen de samme forutsetninger og finansielle rammevilkår som Nye Veier for helhetlige utbygginger er det ingen ting som tilsier at det ville blitt dyrere. Det er tross alt de samme entreprenørene som gir pris på arbeidene som skal gjøres, uavhengig av om det er Nye veier eller Statens vegvesen som står som ansvarlig, og det er liten grunn til å tro at de mener at pengene fra Nye Veier er mer verdt enn de som kommer fra Statens vegvesen.

Så er det også slik at regjeringen lar Nye Veier fire på kvaliteten på de veiene som skal bygges for å oppnå lavere kostnader. Det er selvfølgelig ikke slik at Nye veier kan bygge veier som teknisk sett er dårligere. Men for de fleste vil f.eks. manglende av- og påkjøringer, slik at man må kjøre flere mil for å komme inn på veien, ansees å være negativt kvalitetsmessig sett.

Vil beholde Ler-kryss Ordfører Gunnar Krogstad er opptatt av at det skal bygges E6-kryss på Ler.

Bra er det også at utbyggingen av E6 Soknedal nå kommer i gang. Ifølge Torhild Aarbergsbotten (H) (tronderbladet.no, 15. juni) arbeidet komitéleder Linda Hofstad Helleland (H) hardt for å unngå at E6 Soknedal ble innlemmet i Nye veier. Man kan lure litt på om de hadde liten tiltro til det nye selskapet for det står i sterk kontrast til lovnaden fra den kanten før stortingsvalget i 2013, hvor det ble hevdet at ferdigstillelse av strekningen Ulsberg-Melhus i 2023 ville være for sent. Da ble det lovet at hele strekningen skulle være ferdig på 7 år, altså i 2020. ( Adressa.no, 24. august 2013 ) Når man ser hvordan det har blitt med prioriteringen og fremdriften på resten av strekningen mellom Ulsberg og Melhus så burde Helleland arbeidet for å holde hele E6-utbyggingen utenfor Nye Veier.

Jørn Ove Moen

Lundamo