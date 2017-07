Ledigheten er på vei ned, veksten er på vei opp

Det er gode nyheter at arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag både er lav og på vei ned. Ifølge nye tall som kom fredag den 30. juni er arbeidsledigheten nå nede i 2,1 prosent. Dette er lavere enn hva den var ved forrige stortingsvalg i september 2013.

I 2014 opplevde vi største oljeprisfallet på 30 år. Oljeprisen ble halvert, som førte til at omtrent 50.000 mennesker mistet jobben i olje- og gassbransjen. Det var utfordrende både for de enkeltmenneskene som sto uten jobb, og for norsk økonomi.

Nå er optimismen tilbake, og pilene i norsk økonomi har snudd. Oppdrettsnæringen har aldri gått bedre, reiselivet har tre år på rad satt rekorder og industriinvesteringene er de høyeste siden før finanskrisen. Det skapes rekordmange gründerbedrifter. Investeringene i kunnskap og samferdsel har aldri vært høyere. Resultatet er at ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber.

SSB, Norges Bank og NAV er alle enige om at ledigheten skal videre ned, og at veksten skal videre opp. Det må skapes enda flere jobber. Erik Bruce i Nordea sa fredag til E24 at «det er helt klart at det har snudd i norsk økonomi. Vi har ikke vært tvil, men dette tallet understreker at det går bedre i Norge».

Vi må fortsatt føre en politikk som gjør det mer lønnsomt å starte nye bedrifter og skape flere jobber. Høyre vil fortsette en storsatsing på vei og bane, kunnskap, forenkling for bedriftene og næringsrettet forskning. Det er også dette bedriftene ønsker seg, ikke økt skatt på norskeide arbeidsplasser.

Mari Holm Lønseth

Stortingskandidat for Sør-Trøndelag Høyre