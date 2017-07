Historisk museum på Monstusletta?

Bra at noen kommunepolitikere bringer dette prosjektet på bane. Melhus Venstre mener ifølge Trønderbladet at det er på tide å vise fram vikingfunn fra Melhus.

De har helt rett i at et langhus på Monstusletta (Hallsletta) ville være et fint sted å presentere noen av alle de funn som er gjort både fra vikingtid og ikke minst fra tidligere tider, bl.a. funn fra jernalderen på Gravråk i 2014. Melhus Venstre har også helt rett i at et historisk museum vil bidra til identitetsbygging i Melhus og bli et trekkplaster for å få folk til å stoppe her – ikke bare suse forbi.

Videre utgravinger, bl.a. langs nye E6 er i ferd med å avdekke nye interessante funn. I tillegg vil videre studier av Melhus som sannsynlig handelssenter og utskipingssted for jern fra myrmalm for over 2000 år siden kunne skape ny interesse for et slikt museum.

Hvis rådmannen nå skal lage «et forprosjekt slik at politikerne kan se hvordan et slikt prosjekt kan realiseres» vil jeg minne om at Melhus rotaryklubb i samarbeid med NTNU og Trondheim ingeniørhøgskole for 15 år siden nedla svært mye arbeid i å beskrive og skissere hvordan et slikt langhus kunne utformes.

Jeg håper at det videre arbeid med dette prosjektet nå vil bli prioritert og at det vil inngå som en viktig del i den nye sentrumsplanen for Melhus.

Torgeir Gunleiksrud, Gimse