Hvor er Remas samfunnsansvar?

Så har avgjørelsen falt. Rema-eide Norsk Kylling vil ikke bygge ny fabrikk i Midtre Gauldal. Bedriften som i sin tid ble startet av den lokale gründeren Agnar Østhus, trekker opp røttene etter mer enn 25 år og etablerer seg på Orkanger eller i Malvik. På sikt tar de høyst sannsynlig med seg ca. 350 arbeidere og deres familier. Totalt utgjør arbeidsinnvandrerne anslagsvis 800–900 av tettstedet Støren sine vel 3000 innbyggere.

– Et vanskelig valg Støren er helt utelukket for den nye fabrikken til 1,5 milliarder kroner, ifølge Norsk Kylling.

Det er innlysende at dette vil få svært store konsekvenser for Midtre Gauldal kommune. Derfor har da også kommunen jobbet raskt og intensivt og lagt store ressurser i å legge til rette for et nytt industriområde, der Norsk Kylling kan bygge en moderne fabrikk. Dette arbeidet har Rema og Norsk Kylling nå kastet vrak på. Her er det kapitalen og bedriftens fortjeneste som teller. Hvor er bedriftens samfunnsansvar? Det at Norsk Kylling forsvinner fra Midtre Gauldal vil få uoverskuelige ringvirkninger for skoler, barnehager, lokale leverandører, transportører og andre bedrifter. Har man ikke en flik av dårlig samvittighet for at kommunen som har frembrakt både Rema-gründer Ole Reitan og Norsk kylling-gründer Agnar Østhus sitter igjen med svarteper?!

Spent på om mange må gå Tillitsvalgt Marek Hutta i Norsk Kylling tror reiseavstanden til Orkanger er overkommelig for de ansatte, men frykter at mange kan komme til å miste jobben.

Kolonialmajor Odd Reitan har satt i stand slektsgården i Soknedal så den skinner og på den måten vist sin kjærlighet til bygda som begge foreldrene kom fra, men neste generasjon har fjernet seg langt fra sine trønderske røtter. Appen «Æ» som Rema nylig lanserte, er nok betegnende for hvem og hva som står i sentrum for dagens Rema-ledelse: Æ å pengan! Samfunnsansvar er nok noe som bare det offentlige må ta. Personlig tror vi det blir ei stund til vi får lyst på kylling!

Randi Rognes

Jan Tore Tangstad

Midtre Gauldal Venstre