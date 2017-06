E6: Tiden inne for å ta rev i seilene?

Nå leser vi i avisen om behov for å redusere investeringen med 3,2 milliarder kr for at tidsplanen kan følges, og det foreslås bl.a. å droppe kryss og tverrforbindelser, som er viktige for lokalbefolkningen. Nye Veier ser for seg å spare 400 mill. kr ved å ta bort tverrforbindelsen ved Ler. Det er merkelig at ingen nevner det som virkelig monner, nemlig å gå bort fra 4 felt og 110 km i timen, og si seg fornøyd med 2 felt med midtdeler, jevnlige forbikjøringsstrekninger og 90 km i timen. Da er betydelige strekninger, Klætt–Skjerdingstad og Foss–Korporals Bru faktisk tilnærmet ferdig. Trafikkmessig vil dette holde i mange tiår, spesielt hvis det parallelt satses på utbygging av jernbanen (2 spor) slik at pendlerne finner det attraktivt å ta toget. Dessuten kan jeg ikke forstå at befolkningen fremdeles er interessert i de «overdådige» veiplanene når de nå hører om de «sinnssyke» bompengekostnadene som følger med, og at prosjektet kan bli utsatt med nærmere 10 år.

Bjørn Ivar Hage