Åpning av båthuset ved Gaustadvannet

Onsdag 14. juni var hele komité for Liv og lære på Eid skole og barnehage. Virksomhetsleder Grete Thomassen Dalen ga komiteen et innblikk i hva som foregår på oppvekstsenteret.

Det passet bra at de kom akkurat denne dagen, for da fikk de være med på åpninga av et båthus som er bygd ved Gaustadvannet. Dette har vært et langvarig prosjekt. I tillegg til medlemmene i komiteen for liv og lære var hele skolen, de eldste barna i barnehagen og mange av bidragsyterne til stede.

Grete Thomassen Dalen informerte om prosessen som startet da Margareth Lomheim var virksomhetsleder ved Eid skole og barnehage. Lærer Gjermund Eid lovte at to av kanoene som blir kjøpt inn skal kalles opp etter tidligere og nåværende virksomhetsleder.

Det har vært et samarbeid mellom flere ulike firmaer som har bidratt med både penger og praktisk hjelp.

Eid ungdomsskole har et valgfag som heter natur og friluftsliv. Gjermund Eid som er lærer ved Eid skole har hatt ansvaret for dette valgfaget og har vært en viktig ildsjel for å komme i havn med båthuset.

På åpningsdagen stilte Hanne på Coop Korsvegen med sitteunderlag, pølse og is til alle som var til stede. Melhusbanken overrakte en sjekk på 10.000,- for oppvekstsenterets arbeid med Ruskenaskjonen som ble overlevert til Anne Dorthe Ysland fra elevrådet. Sanitetsforeninga hadde med seg to redningsvester i gave. Dette kommer godt med for oppvekstsenteret har ønske om å kjøpe inn åtte kanoer som skal brukes i ulike sammenhenger i skolen.

Båthuset ligger idyllisk til nede ved vannkanten på Gaustadvannet på Korsvegen, og er allerede et område skolen og barnehagen benytter seg av. Etter at over femti stykker møtte opp på dugnad i vår har området blitt meget godt tilrettelagt for bruk i barnehage og skole.

Virksomhetsleder er imponert over innsatsen til alle ansatte denne dagen. Jeg er så takknemlig for at alt glir så godt. Det er voksne som tar ansvar i alle ledd. Det var så god stemning rundt båthuset, og vi var over 200 personer samlet.

Grete Thomassen Dalen

Virksomhetsleder Eid skole og barnehage