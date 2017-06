Derfor valgte jeg Høyre

I mange år gikk jeg rundt uten å engasjere meg nevneverdig i politikk. Jeg stemte pliktoppfyllende ved hvert valg, engasjert meg i enkeltsaker her og der, men uten å dypdykke inn i politikkens verden. Jeg hadde det jo så travelt med barn, mann og jobb. Dessuten virket politikken både kynisk og uforutsigbar med sine mange løftebrudd.

Kvinner i Høyre-toppen Guro Angell Gimse på tredjeplass på stortingsliste.

Etter en forespørsel om medlemskap i Høyre, bestemte jeg meg for å finne ut av om et politisk engasjement var noe for meg. Jeg ønsket jo å være med å påvirke både min egen og andres hverdag. Politikerforakten ble satt til side og jeg erkjente at man ikke kommer noen vei uten å være en del av partisystemet som er utviklet. Var så Høyre det riktig partiet for meg?

Jeg prøvde å tenke etter hva som betyr mest for meg og min familie. At jeg og familien får velge hvordan vi ønsker å leve våre liv selv, betyr mye. Om jeg synes barnet mitt bør gå på Steiner skolen, fordi jeg tror på denne filosofien, så vil jeg ha muligheten til det. Jeg ønsker også at min families kreativitet, skal få blomstre og om mulig skape noe nytt. Og om hardt arbeid resulterer i en inntektsbringende virksomhet, så skal det lønne seg for oss. Så er det også viktig at familien har ett sikkerhetsnett om jeg blir syk. Jeg ønsker dessuten at barna mine skal lære seg å ta vare på de rundt seg ved å bidra både emosjonelt og praktisk.

Valgfrihet, ansvar og muligheter viste seg å være viktige verdier for Høyre. Jeg takket ja til medlemskap, om enn noe tvilende. Så leste jeg til øyet ble stort og vått, debatterte, lot meg rive med og engasjere. Jeg fikk plutselig øye opp for lokaldemokratiet, og oppdaget at høyre satte dette i høysetet. De ville bygge ned byråkratiene og gi mer makt til lokalpolitikerne. Høyremann og kokk, Arne Hjeltnes uttalte til og med: «Eg vil heller ha ein god ordførar fra SV som folk i kommunen slår ring rundt, enn at makta kjem frå et kontor ein stad ingen har vore.» Å ha kort vei til de som beslutter og føle at disse må stå til ansvar for det de gjør, er viktig for meg. At politikerne i kommunene til stadighet overprøves av systemet over undergraver lokaldemokratiet.

Jeg har de siste årene blitt kjent med en verden som er interessant og givende. Politikkens verden tar deg med på en spennende reise til et sted der alt er mulig. Det går ikke alltid raskt, men det er framdrift. Det er aldri konfliktfritt, men løsningene kommer. Demokratiet utøves gjennom dette systemet og vil du være med å bestemme, har du ett å gjøre: meld deg inn i ett parti og bruk i det minste stemmeretten. Om ditt parti blir Høyre, er opp til deg.

Guro Angell Gimse

Fylkestingspolitiker og 2.-kandidat på Sør-Trøndelag Høyres stortingsliste