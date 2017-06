- Nå har dere rotet det til?

Innledningsvis vil jeg som pårørende si at pleie og omsorgstjenesten i Midtre Gauldal er god. Dette gjelder både hjemmehjelp, hjemmesykepleie, bo- og dagsenter og sykehjem med rehabilitering. Samtidig ser jeg at tjenesten har store forbedringspunkter både når det gjelder kvalitet, kontinuitet og ikke minst ledelse. Dette sier jeg også med bakgrunn i 30 års erfaring med ulike stillinger i helsesektoren, der begynnelsen var som vikar i Midtre Gauldal kommune.

Bakgrunn for mitt brev til Midtre Gauldal kommune og dette leserinnlegget, er vedtak nr. 19/17 i kommunestyremøtet 6. april d.å.; «Om å fase ned bemanningen ved Singsås Bo- og dagsenter (SBD)».

Underskriftene hjalp ikke Mari Singsaas samlet inn 381 underskrifter for å beholde bemanningen ved Singsås bo- og dagsenter. Men saken kommer ikke opp på nytt.

Hva innebærer å fase ned? Hvorfor sier Ordfører Sivert Moen i Trønderbladet 23.05.17 «at bemanningen skal legges ned»? Du skaper utrygghet Ordfører Moen – du roter det til!

Som pårørende til en beboer på «Hjemmet», som har dette som sin bolig, kommer det opp enda flere spørsmål angående bakgrunn for vedtaket. Vedtaket oppleves for mange som lite forankret både i saksgrunnlag og prosesser knyttet til politiske vedtak for øvrig.

Vet politikere og ikke minst brukere og pårørende hva et slikt vedtak innebærer av konsekvenser på kort og lang sikt for 15–20 beboere med behov for heldøgn tilsyn, pleie og omsorg? Er det en skjult agenda om at alle som trenger heldøgns omsorg må flyttes til Støren eller Soknedal?

Singsås bo og dagsenter Jeg har lyst til å kommentere noe av det ordfører Sivert Moen sier i Trønderbladet tirsdag 23. mai 2017.

Tilstedeværelse og utøvelse av pleie og tilsyn av helsepersonell er grunnlaget for forsvarlig og nødvendig omsorgstjenester ved SBD. Enhetsleder Grindstuen sa i dialogmøte 08.05.17 på SBD; «ingen beboere skal bli tvunget til å flytte». Jeg kommer til å følge nøye med i fortsettelsen i forhold til denne uttalelsen som ble brukt som en forsikring til beboere og pårørende. Det forplikter kommunen at en av deres ledere uttaler dette! La meg i tillegg gjøre oppmerksom på at beboere ved SBD har husleiekontrakter med kommunen. Skal dere nå si opp husleiekontraktene? Mener enhetsleder fremdeles at ingen beboere skal bli tvunget til å flytte? Hvis de da skal bli boende, slik som lovet, hvordan vil kommunen da sikre forsvarlige omsorgstjenester? Pasient- og brukerrettighetsloven skal sikre at brukere får forsvarlige og omsorgsfulle pleie- og omsorgstjenester. Den fordrer at tjenestene skal være verdige for brukere og at brukere har medvirkning i hvordan tjenestene skal gis. Alle beboere og brukere ved SBD har vedtak om enten hjemmehjelp og/eller hjemmesykepleie.

Enhetsleder; « Har brukere og beboere ved SBD blitt spurt og medvirket hvordan tjenesten skal ytes i nåtid eller fremtid? Jeg er ikke gjort kjent med at du eller noen andre har involvert min mor eller hennes pårørende. Dette er i ytterste konsekvens et brudd med gjeldende lovverk og forskrifter!

Jeg har inntrykk av at vedtaket har blitt gjort før en har kartlagt, dokumentert og involvert beboere og ansatte ved SBD og åpen omsorg. Har dere kartlagt gjennom ROS (risiko og sårbarhetsanalyse) med fokus på medvirkning av pasienter, brukere og pårørende i forhold til kravet om nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, som en del av saksfremlegget i forkant av vedtaket?

Vedtaket synes gjort kun med bakgrunn i økonomiske hensyn og ønske om omorganisering. Det er lite tillitvekkende og paradoksalt med et slikt vedtak, når det planlegges å redusere plasser ved sykehjemmet og at man samtidig ønsker å styrke heldøgnsomsorg i omsorgsboliger!

Ordfører Sivert Moen sier» vi ikke kan operere med heldøgns omsorg i alle private heimer rundt om i kommunen» og …«vi kan ikke springe rundt og si ja til alt og alle». Dette blir usaklig av ordføreren! Alle vet at det ikke er heldøgnsomsorg i alle private heimer i Midtre Gauldal. Det er ingen som har sagt at administrasjon og politikere skal si ja til alt og alle. Ved SBD har det vært drevet heldøgns omsorg ved SBD i 90 år med ulik driftsform etter behov for helse- og omsorgstjenester.

Det planlegges et nyåpnet bo- og dagsenter på Støren sommeren 2018. Er det slik at bemanning fra SBD skal dekke opp dette? Har Midtre Gauldal kommune kartlagt hvor mange som har vedtak om tjenester som må utføres av hjemmehjelp/hjemmesykepleie ved SBD? Vet dere noe om fremtidig behov for heldøgnsomsorg både i sykehjem og omsorgsbolig jf. demografisk utvikling i kommunen? Vil det reelt være noe å hente på kvalitet og kommunens ønske om økonomisk gevinst ved å fjerne bemanningen og/eller legge ned SBD? Slik infrastrukturen og geografi er i kommunen, vil det trolig gå mer timer i hjemmehjelp/hjemmesykepleie i fortsettelsen. Det vil ta 30 minutter å kjøre fra Støren og for hvert tilsyn vil dette bare ta 1 time i kjøring. Stordriftsfordeler viser seg ofte ikke å gi økonomiske fordeler eller gir bedre tjenester.

En bør utrede om SBD, både med ledelse og personell til å bli én sone, som skal gi innbyggerne i den østlige delen av kommunen et likeverdig tilbud om tjenester?

Ordfører Sivert Moen viser til Kommuneloven i Trønderbladet 23.05.17. Det oppleves som kommunen ønsker å stoppe enhver debatt og enhver diskusjon i denne saken. Blir det for ubehagelig å legge frem alle saksopplysninger for beboere og pårørende? Du velger å referere til kommuneloven istedenfor å ha pasienter og brukere i fokus jf. pasient- og brukerrettighetsloven og kommunehelsetjenesteloven.

Lag meg sitere § 1–1 formålet i pasient- og brukerrettighetsloven: « …. er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasient og bruker s liv, integritet og menneskeverd».

Helse- og omsorgstjenesteloven beskriver kommunens ansvar. Lovens formål er « … å fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer»…»…å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre»..» ... å sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud».

Når Midtre Gauldal kommune fatter et uklart vedtak uten å si noe om konsekvenser på kort og lang sikt, skaper det utrygghet for både beboere og pårørende. Det kan oppleves som om kommunen ikke ønsker at beboere og brukere skal ha rett til et verdig, omsorgsfullt og forsvarlig tjenestetilbud. I tillegg bidrar en slik uklar og lite åpen prosess til å skape mistillit mellom kommunen og beboere og deres pårørende. I denne saken er ikke sosial trygghet, respekt og integritet for beboere ivaretatt på en tilfredsstillende og forsvarlig måte.

Jeg ber kommunene besvare mine spørsmål, og redegjøre for forsvarlige tjenester ved Singsås bo – dagsenter. Dette handler om eldre menneskers ve og vel i sin «livskveld»!

Øystein Høen