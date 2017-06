Mer enn en hyggekveld

8. klasse ved Eid oppvekstsenter består av 28 flotte ungdommer med engasjerte foreldre/foresatte som bryr seg og byr på seg selv. Klassekontaktene ønsket å få i stand en hyggekveld for elever og foreldre før skoleåret var over, men denne gangen ville vi prøve noe nytt.

Kunne vi få til en hyggekveld som ga litt «matnyttig» påfyll til en tenåring? Og i tillegg at de voksne skulle bli kjent med andre ungdommer enn sine egne med at de også skulle delta i aktivitetene? Å bygge et godt nettverk imellom ungdommene og de voksne, slik at de kan hilse på hverandre når de treffes f.eks. på butikken eller på fotballkampen ser vi på som viktig.

Kveldens tema ble: yrkesvalg, swing og førstehjelp. I samarbeid med kontaktlærerne og skolens rådgiver, som alltid er positive og stiller opp, fikk vi gjennomført en hyggekveld som var litt utenom det vanlige. Alle skulle delta (både unge og voksne), og ble inndelt i grupper som besøkte ulike stasjoner etter tur. Seks av foreldrene holdt en miniforelesning om yrket sitt; Hvorfor trives jeg i yrket, hva innebærer det? Skolegang/veien til dette yrket? Hvilke egenskaper er viktig og hvorfor skal du velge det? Vi stiftet kjennskap med elektroingeniør, arkitekt, frisør, sykepleier, programmerer og håndverker med fokus på gamle bygningsmaterialer. Dette var spennende å høre om!

Swinginstruktør, Hallvar Hansen brukte kvelden på å gi oss et lynkurs, og både unge og voksne fikk skikkelig dreis på dansen. Med hyppige partnerbytte, ble det anledning til en svingom både med voksne og medelever. Det var nok litt «kleint» å danse med mora si, men du verden så gode vi ble! Og alle var med!

Bevertning er alltid viktig på slike kvelder, og etter inntak fra et rikholdig kveldsmatbord ble det en forsmak på førstehjelp. Røde Kors-instruktør Ingrid Buseth var med oss og fortalte kort om basic førstehjelp. Hva bør du gjøre om du plutselig står midt oppi en ulykke? Ja, det er ikke farlig å ringe nødnummeret og gjerne en gang for mye enn aldri. De i den andre enden er profesjonelle og klarer å vurdere situasjonen godt. Det er allerede bestemt at når skolen starter opp igjen til høsten, skal førstehjelp være temaet på kurs i regi av Melhus Røde Kors for 9. klasse.

Forhåpentligvis ga denne kvelden noen tanker eller ideer om fremtidig yrkesvalg. Vi er iallfall sikker på at det er mulig å få seg en svingom’ på Hølonda også i fremtiden!

Klassekontaktene 8. klasse Eid oppvekstsenter

Torunn H. Langås

Hanne O. Langås