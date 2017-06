Takk for tilbakemeldingene om Melhusfestivalen 2017

Vi takker for tilbakemelding og konstruktive innspill her! (På Facebook. Red. anm.) Føler jeg må komme med noen forklaringer og noen korrigeringer.

Festivalen var ikke arrangert inne i et telt, men inne i Bankhallen. Til de som ikke visste eller har fått med seg at vi skulle ha en Melhusfestival denne helgen, så beklager vi dette overfor de dette gjelder.

Gjorde kjent

Men festivalen er annonsert kraftig i 30 ulike medier, deriblant VG, Dagbladet, Se og Hør, blogg.no, Sol.no brom.no osv...I tillegg har den vært annonsert med bannerannonser hver dag i Trønderbladet siden desember 2016 + at alle som har bosted i Gauldalen har fått en festivalavis på 8 sider i posten 19 mai med alt av informasjon om festivalen.

Vi har kjørt 25 annonser på Facebook der nedslagsfeltet var Melhus + 50 mil i omkrets. Vi hadde blant annet 11 trivelige publikummere fra Elverum som jeg pratet med på lørdag og som hadde sett disse Facebook-annonsene og som kom da de så hvilke band som skulle spille.

Vi har hatt reklamebannere i Melhus sentrum i 3 måneder, da ved Rema 1000 + et stort et på utsiden av Melhustorget. Vi har forsøkt etter beste evne å bekjentgjøre dette også via mange innlegg i blant annet Trønderbladet, der alt av innhold og artister er presentert. Vi har en rekke ganger vært på TB sin forside samt fått side opp og side ned inne i avisen om festivalen, Blant mange så har vi fått tilbakemeldingen at «Dere vises no i alle fall. Ser dere på nettet uansett hvor vi går inn...»

Når det gjelder familiedagen så var dette et gratis tilbud og et arrangement der alle som kom fikk gratis inngang, gratis pølser, drikke og kaffe. I tillegg spanderte vi underholdning fra Vennebyen som barna tydeligvis satte stor pris på. I tillegg til dette skulle vi ha en oppvisning i trampoline, dette var et innslag som beklageligvis utgikk da han som skulle ha dette ble syk natt til lørdag. Veldig synd, men årsaken var veldig gyldig da dette inkluderte innleggelse på St. Olav.

Vår intensjon med denne dagen er at familier kan møtes, la barna få springe og leke seg (Noe de fleste gjorde) Her skulle det ikke være noe kjøpepress eller masing om å få kjøpe ting! Alt var gratis og vi inviterte til ren trivsel. Når det gjelder priser så koster 1 billett hos oss 595,- pr dag og 995,- for 2 dager. Vi er en festival med flere band som holder konserter.

Sammenligner vi vår pris med for eksempel Sverresborg da, der 1 billett til Åge koster FRA 730,- så har ikke jeg sett noe kritikk på prisen der fra noen. Vår infrastruktur rundt vår festival er like komplisert som deres, mens de har kapasitet til 10.000 pers, har vi tillatelse til å slippe inn 2200 pers som max pga nødutganger. Sammenligner vi videre med litt andre festivalpriser så er Melhusfestivalen en av de billigste festivaler i Norge.

Pass og drikke

For de som var ekstra tidlig ute så kunne de også kjøpe et 2 dagers pass til oss for 895,- Prisen på drikke har vært kr 80.- pr enhet for alkohol nå i 3 år for vår del og der er vi også på nederste trinnet på stigen.

Når det gjelder å arrangere festivaler ute så er jeg personlig veldig enig, men hadde vi arrangert Melhusfestivalen ute nå i helgen med det regnværet vi fikk på lørdag, så kunne fort vært 5-600 færre personer tilstede og kanskje flere enn det også. Vi ble overrasket av regn, noe vi merket veldig da billettsalget stoppet opp helt opp mens dette pågikk.

Her får vi tilbakemeldinger på begge deler og de fleste kommer med en tilbakemelding om at de er veldig glade for at vi arrangerer dette innendørs, så her er det delte meninger som vi selvsagt må ta med oss videre. Det har vært arrangert (og skal arrangeres utefest på Melhus torg den 05 august) og der ble vi i 2016 overrasket av regn, noe som resulterte i vesentlig dårligere oppmøte enn tidligere år.

Har fått skryt

Helt til slutt så vil jeg takke alle som kom og alle som koste seg hos oss denne helgen. Vi har fått mye skryt for vårt opplegg og det hadde vært trivelig om de også kunne komme på banen med sine meninger!

Ja...det var ufattelig mye som skjedde denne helgen og det ødela kanskje litt for flere? Når det er sagt så offentliggjorde vi vår festival dato for 2017 den 20. juni 2016. Dette var vel før Hell ble bekreftet (noe jeg er litt usikker på) men i alle fall var vi tidlig ute med vår dato.

HVIS det blir flere Melhusfestivaler så vil vi gå tilbake til første uka på juni, og eneste årsaken til at vi tok den datoen slik vi gjorde var at pinsen havnet på denne datoen...

Helt til slutt...Den gamle modellen av Melhusfestivalen er historie og går ikke an å gjennomføre i 2017. Politiet setter en effektiv stopper for dette.

Les også: Hvorfor er det sånn?

Les også: Skremmer festivalkulturen folk vekk fra konserter?

ALLE arrangører vil i løpet av dette og eller neste år få merke de strenge krav som nå stilles til oss arrangører der karvene til antall profesjonelle vakter vi må ha samt frivillige fra idrettslag og organisasjoner.

I tillegg må vi også betale lønnen til politiet denne kvelden og når de da her 100% overtid for en slik helge kveld så utgjør dette en vesentlig post på budsjettet.

VEL. Dette er bare noe forklaringer, tilbakemeldinger og synspunkter fra meg på hva som er gjort og ikke noen form for bortforklaringer. Vi skal nå evaluere festivalen grundig i løpet av uka her og vi skal ta med oss alt av tilbakemeldinger der vi kommer med en uttalelse når dette er gjort. Igjen så takker vi alle de som kom denne helgen for vi synes det er moro å skape ting på Melhus.

Per Evjen