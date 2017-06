Leserinnlegg: Føtter på busseter

Flere sitter med føttene på bussetene på rute 340 gjennom Gauldalen, forteller Ann Tove Buklev som har tatt kontakt med Trønderbladet.

Buklev har sendt med et bilde som viser en ung bussreisende med føttene solid plantet på seteryggen foran. Dette skjer ofte, forteller Buklev.

- De sviner til setene uten tanke for at andre passasjerer bruker setene. Oppdragelse og hensyn til andre kan virke fraværende for mange unge, mener Buklev.