Trump driter i klima - desto viktigere med vår innsats!

Dette er selvsagt kjempesynd. Det er tragisk at verdens mektigste mann velger at USA skal stå på utsiden av verdens felles dugnad i møte med en av vår tids største utfordringer. Men vi kan ikke resignere.

Når Trump driter i klima, er det desto viktigere at vi i Norge ikke gjør det.

Miljøpartiet De Grønne mener det er på sin plass med en egen straffetoll mot USA når de trekker seg fra Parisavtalen.

Les også: Folk på Kvål lever i frykt for nytt ekstremvær

Vi mener Norge burde være pådrivere for å få innføre en slik ordning.

Dessverre finnes det ikke mulighet for sånne sanksjoner enda. Det gjør det bare enda viktigere at vi skrur til vår egen innsats. I 2017 har vi bare noen få år på oss for å få verdens klimagassutslipp ned i et tempo som holder oss under 1,5 graders temperaturstigning.

Vi kan fortsatt greie det, men det krever at vi maksimerer vår innsats på alle fronter. Med dette i mente er vi litt skuffet over norske politikere fra de store partiene - særlig den siste uka.

Mange her hjemme flere ler godt av Trump, og latterliggjør ham når han vil subsidiere kullindustri og snakker om “clean coal”.

Det de ser ut til å glemme er at Trumps kullretorikk er forbausende lik oljeretorikken - og politikken - som både Høyre og Arbeiderpartiet fører. Vi risikerer, på samme måte som USA, å bli hengende etter verden hvis vi ikke allerede nå forbereder oss på at stadig færre skal etterspørre den fossile energien vi eksporterer.

La oss nå omsette frustrasjonen over Trump i engasjement og handlekraft her hjemme. Langt viktigere enn å fnise av Donald, er det å ta seg sammen og spørre som norsk politiker hvordan vi kan kutte klimagassutslipp her hjemme i Norge - og i Europa.

Les også: Fant fire gravhauger

Langt viktigere enn å fnise av Donald, er det å verne LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja) en gang for alle, stanse ny leting etter olje som klima ikke tåler, bygge høyhastighetstog, fase ut nysalg av fossilbiler og å gjøre det billigere å dele og reparere. Det er nå det gjelder.

Adrian Leander Skagen, Landsstyrerepresentant

i Grønn Ungdom Sør-Trøndelag