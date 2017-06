Skremmer festkulturen folk vekk fra konserter?

Støren kulturhus vil henge oss på debatten som Cecilie B. Eide tar opp på Facebook.

Melhusfestivalen hadde skuffende besøk, på tross av et bredt program med artister kjent for de fleste, og artister for de mer musikkinteresserte. Men alle innenfor en populær og allmenn sjanger.

Vi kjenner oss igjen på Støren kulturhus også. Vi klager ikke over besøket, det er godt og stigende, men vi tenker at det kunne vært flere. Vi forventer ikke fulle hus på alle arrangement, vi skal også tilby smalere musikk og scenekunst i vårt program. Det er ikke for vår egen del vi arrangerer konserter. Vi er en kommunal virksomhet og er til for vårt publikum. Og det er forskjell på oss og Melhusfestivalen, vi har et offentlig oppdrag, de er en privat aktør.

Dette temaet er spesielt aktuelt for vår del akkurat nå. Vi har en storsatsing med utekonsert i sommer, på en fantastisk og naturlig utearena, med et kjent og folkelig band, Vamp. Er dette noe folk vil ha? For det er klart det koster tid og penger og arrangere dette, så vi er avhengig av godt besøk. I alle fall om vi skal kunne realisere planene om å gjøre dette til en fast happening på sommeren. Det er jo ingen tvil om at den økonomiske siden er viktig for oss arrangører, etterspørselen blir derfor avgjørende. Så hvis publikum vil ha denne typen arrangementer, så må de kjøpe billett. Dette gjelder både for Melhusfestivalen, Støren kulturhus og andre arrangører. Vi har sett en voldsom utvikling på dette feltet i Trondheim de siste årene. Det har løsnet både på tilbud- og etterspørsel-siden, altså konsertopplevelser og billettsalget på disse. Dette kan vi blant annet lese om i Adresseavisen i dag.

Er det, som Cecilie Eide tar opp, festkulturen? Gjør festkulturen at de som vil ha fest, ikke går på konsert? Og at de som vil på konserter, dropper det fordi det er for mye fest? Eller er hele problemstillingen feil, kanskje er det ikke spesielt dårlig besøk, eller er tilbudet så stort at det ikke er marked for alle arrangementene?

Vi ønsker gjerne en bred debatt om kulturtilbudet i Gauldalen.

Hva tenker dere Per Evjen, Kristian Digre, Jens Storli, Jan Erik Landrø, Katrine Ustad?

Og så utfordrer vi Trønderbladet til å følge opp, få kulturfolk i tale, og ikke minst publikum. Hva slags kulturtilbud vil vi ha i regionen?

Atle Fredagsvik, Kulturhusleder ved Støren Kulturhus