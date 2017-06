Noen hjertesukk fra en pensjonist (Men ikke gått ut på dato av den grunn)

Hølonda sanitetsforening inviterte til møte med tema: «100 år i eget hjem» her på Korsvegen nå nylig. Med et panel bestående av politikere, og de som jobber med prosjektet. Mange møtte opp, det var tydelig at det var behov for å få litt mer klarhet i hva dette går ut på. Masse tall / statistikk og mye fokus på forebygging og hverdagsmestring. Alt dette hørtes bra ut. Spørsmålene fra salen føltes kanskje litt negativt ladet, men det var et interessant møte. De fleste av oss som var til stede, må vel regnes som neste generasjons brukere av dette nye helse/omsorgstilbudet.

Det er vel menneskelig å være litt usikker på hva store endringer vil føre fram til, da særlig innen eldreomsorg. Det var blant annet bekymring for framtida til helsehuset (som Saniteten = bygdefolket, har bygd), om det var liv laga i det nye prosjektet. Fikk lovnad på at det ikke var tema, og at helsehuset skulle bestå, men trolig med en litt annen organisering.

Det skal og sies at vi tidligere er fratatt tannhelsetjenesten og småbarnkontrollen. Jeg ønsket sistnevne sterkt tilbake den tiden jeg måtte assistere i bil en gang i måneden. Til Melhus med bilsykt barnebarn, oppkast på hver tur. Sist men ikke minst, sterk reduksjon i legetilbudet.

Vi må stå på og verne om det vi har igjen. Jeg skjønner at tiden endrer seg og at dette prosjektet er en forberedelse på fremtidens eldrebølge, men det må ikke bli sånn, at om vi er så heldige å få leve en stund etter pensjonistalder, blir uglesett fordi vi er for kostbare for samfunnet. Det er mange huller som skal tettes økonomisk i en kommune, jeg skjønner det og, men håper inderlig at fremtidens eldreomsorg ikke ender opp med at vi blir kasteballer, dit det er mest økonomisk å plassere oss.

Eldre har ikke bare behov for mat og pleie, men trygghet og forutsigbarhet. Vår foreldregenerasjon som bygde opp landet etter 1945 var nøysomme, forlangte ikke så mye. Stor respekt for disse menneskene, de fortjener en verdig alderdom. Tror kanskje vi forventer litt mer av fremtidens eldreomsorg enn det de gjorde.

Vi må ha tillit til at menneskeverdet må være førsteprioritet i dette prosjektet. Heldige er de som har pårørende som står på. De som ikke har det, må også bli sett, og få de samme mulighetene.

Håper vi kan glede oss til alderdommen. Lykke til.

Enda et hjertesukk: Så i Trønderbladet sist fredag at Eid ungdomsskole også var usikker på fremtiden. Dette på tross av at vi her på Korsvegen har den største byggeboomen noen sinne. Vi som lokalsamfunn ønsker tilflytting av flere barnefamilier, så vi kan opprettholde det gode skoletilbudet vi har. Her finnes så mye positivt å by på av natur, godt og trygt lokalsamfunn både på Korsvegen og Gåsbakken, med mange tilbud for folk i alle aldre.

Skal vi få beholde dette. Tror jeg politikerne må stå på enda tøffere enn før, for og få en oppjustering av Rv 708. Det blir kanskje den som blir den største bremsen på utviklingen i denne kjære bygda vår.

God sommer alle sambygdinger!

Bodil Ingfrid Eid