Skammelig av kommunen

Jeg kom heim etter noen dager, og leser Trønderbladet fra 30. mai hvor ansvarlig redaktør Lars Østraat deler noen viktige tanker med oss.

Takk for at det enda i Norge er lov å skrive slik som redaktøren gjør. Han setter søkelys på kommunens behandling av sin innbyggere. Kommunen skulle være folkets tjener, trodde jeg (?) Saken om tomtetvisten viser det motsatte. Kommunen opptrer som Goliat. I «gamle dager» var det et uttrykk som jeg liker: «La nåde gå for rett!» Dersom kommunen visste om foreldesdato, kunne de gjerne gjort Bodsberg obs. på dato. (kanskje var ikke kommunen «våken» på det tidspunktet?)

Les også: Gir ingenting til tomteoffer

Jeg har stor lyst til å TAKKE redaktør Østraat for at han våger «å tale Roma midt i mot». Dikteren sier så fint, men alvorlig: «Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv!» Det er så utrolig lett å tenke, ja, ja, det rammet ikke meg, jeg snur meg rundt, og sover videre…

Kanskje kan det være mulig å minne kommunen på fjellvett-regelen? «Det er ingen skam å snu.»

Takk redaktør for at du tør!

Ola Lande