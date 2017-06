Ikke for sent å snu!

Undertegnede sov nok litt i timen ved første gangs høring, men vil med dette stille spørsmål om de vurderinger som er gjort ved fastsettelse av områdeplanen.

Melhus sentrum er virkelig et sentrum som behøver et løft for å møte morgendagen. Det er veldig lite som kan virke som en planmessig gjennomtenkt utvikling av sentrum og de funksjoner man behøver for å få et inkluderende og samlende sentrum for beboerne i Melhus.

Så ved å litt for sent se det som for undertegnede virker noe underlig fastsettelse av områdeplanene, må jeg stille noen spørsmål til hva som er vurderingen til de som har foreslått planbegrensningen.

Det største ankepunktet er det området som er på østsiden av Gaula og nord for Eggen gård. Området Øran med tilhørende landbruksjord ligger avgrenset av jernbane, E6 og uten annen infrastruktur enn en privat adkomstveg til de boliger som ligger nede på dette området. Hele området ligger langt under den kote som er satt i forhold til bygging relatert til en 200-årsflom, noe som vil bety ved en ev. utnyttelse til bygging at man må heve hele terrenget 2–3 meter. I tillegg grenser dette området mot Gaula og administrasjonen burde være godt kjent med at hele dette området ble skånet pga. natur og jordbruksverdier i forbindelse med E6-utbyggingen.

Det ble ved 1.-gangs behandling gitt klare motforestillinger mot at dette området var en del av sentrumsplanen fra grunneiere og Bondelaget, og naturvernforbundet vil nok komme sterkere på banen nå ved 2.-gangs behandling. At Melhus kommune selv sitter som grunneier på 15 mål landbrukseiendom nede på Øran gjennom selskapet Melhus Næringsareal, gjør jo at man stiller seg et spørsmål om at dette har innvirkning på vurderingen om å legge til rette for å endre planen fra LNF-område til f.eks. boligformål. Er jo ikke så mange år siden de private eierne av denne eiendommen ønsket å sjekke ut muligheten for boligbygging på sin eiendom, noe som selvfølgelig ble avslått av Melhus kommune da dette er LNF-regulert område. At Melhus kommune gjennom sitt selskap går inn som en eier av en landbrukseiendom et år før sentrumsplanen skal offentliggjøres, gjør jo at man stiller seg noen spørsmål om hva som skjer i kulissene.

Tilbake til sentrumsplanen.

Vi har en trafikkmaskin fra E6 som i dag får et innslagsfelt som ligger midt i det som ville vært naturlig å anse som midtpunktet i et sentrum. På sørsiden av denne trafikkmaskinen ligger det også mange jorder som man når gjennom en eksisterende infrastruktur og som ligger på en høydekote som ikke under noen omstendigheter er berørt av flom eller naturverninteresser. Det er en selvfølgelighet at man skal ha et sterkt jordvern i en jordbrukskommune som Melhus, men man ser jo også nødvendigheten av å møte en fremtidig vekst i kommunen og at man behøver områder for å kunne utvide sentrum. Det ville vært naturlig i denne saken å utvide sentrumsplanen sørover på østsiden av E6. Dette gjør at man vil kunne planlegge et helhetlig sentrum med adkomst i kjernen. Det er jo allerede utført en åpning for slik omdisponering av landbruksjord nede på området Øran, og undertegnede stiller seg da spørrende til hvorfor man valgte dette området og ikke områdene som ligger i umiddelbar nærhet til det sentrum vi har i dag?

Det er også i sentrumsplanen angitt en «rød strek» som viser en ev. ny avlastningsveg fra vestsiden av Gaula og over til Brubakken. Dette betyr jo en ny tredje bru over Gaula. Gaula er et område Melhus kommune må verne om som en av landets beste lakseelver, og i denne sammenhengen er dette et uforståelig forslag. Det vil ikke være noen problemer å prosjektere en bedre adkomst til veien som går mot Brekkåsen for så å lede trafikken fra vestsiden av Gaula over nybrua slik at vi slipper så mye gjennomkjøring gjennom det som etter sigende skulle være en «miljøgate».

Om man i tillegg etablerte en 4. rampe fra rundkjøringen på Brubakken ned på E6, så ville man slippe enda mer gjennomkjøring i sentrum for dem som skal sørover, enten om det er beboere på nordsiden av Eggen gård, eller brukere av pendlerparkeringen ved Brubakken. Det bør også legges til rette for en bedre adkomst til E6 ved Søberg slik at gjennomgangstrafikk gjennom boligbebyggelse og forbi kirken minimiseres

Det perfekte for sentrum ville som en følge av ny og bedre adkomst til nybrua fra vestsiden av Gaula, være at man innførte begrensninger for kjøring over gammelbrua og eller et totalforbud for motoriserte kjøretøy over denne.

Sentrum bør virkelig planlegges for fremtiden slik at vi beboerne får et helhetlig sentrum (ikke 2-delt slik sentrumsplanen nå legger opp til), hvor man også kan legge til rette for et attraktivt sentrumsområde for fremtiden. Å utvide sentrum sørover mot kirken ville i denne sammenhengen være helt naturlig. Alt på «ett plan» og alt innen gangavstand. Å endre sentrumsplanen i tråd med disse kommentarene undertegnede kommer med i dette innspillet vil også føre til en betydelig besparelse i fremtidig utvikling av sentrum, noe som vil muliggjøre et utkjøp av landbruksjord fra grunneier(e) sør for Melhus med priser som på god måte kan kompensere for tapt produksjonsjord i generasjoner fremover. Den landbruksjord som Melhus kommune selv eier nord for sentrum, vil også kunne benyttes til makeskifte og eller salg til en av de flere aktørene som allerede driver jordbruk i det området.

Det perfekte sentrum for oss beboerne vil være å få et sentrum som er organisert på en slik måte at miljøgata blir mer bilfri ved å fjerne mer av gjennomgangstrafikken, samt at man kan bevege seg som gående mellom de forskjellige severdigheter et sentrum bør inneholde.

Illustrasjonen viser et alternativ til en ny områdebegrensning for fremtidig sentrumsplan. Jeg håper at man innser at det ikke er for sent å snu, samt at man bør stille en innstendig oppfordring til de styrende organer om at man henter inn fagkompetanse for å legge føringer for en inkluderende og samlende og ikke minst effektivt fremtidig sentrum i Melhus.

Roger Bach, grunneier og daglig leder i Roba Bygg-Plan AS