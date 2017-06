Singsås bo- og dagsenter

«Sivert Moen mener at nå må denne saken roe seg, og at folk må godta det som er bestemt» Nytt sitat: «Han er rimelig tydelig på at dette må gjennomføres for at kommunen skal drive økonomisk forsvarlig». Jeg lurer på hva han bygger disse påstandene på. Det eneste som kom frem i tabellen i utredningen var at Singsås er det rimeligste boalternativet.

Sitat fra Trønderbladet: «Han tror ikke mindretallet, som stemte imot å ta bort bemanningen, tar innover seg konsekvensene av å beholde den». Jeg vil snu dette på hodet: Har flertallet tatt innover seg hva som høyst sannsynlig blir konsekvensene av å ta bort bemanningen? Hvis ingen av beboerne kan være der , koster det kommunen ca. 1 mill. i tapte inntekter. Synsing, sier mange. Ja, det blir det fra begge sider.

Hvis rådmannen hadde gjort som flertallet i januarmøtet hadde bestemt, ville vi ha fått en redegjørelse fra en lege om hvordan han vurderer sannsynligheten for at noen kan bo på Singsås uten bemanning. Politikerne skulle ha fått fremlagt en Iplos-kartlegging for både Svartøymoen, Soknedal og Singsås. Da hadde man fått et sammenligningsgrunnlag. Jeg savner også en oversikt over hva økt bemanning i hjemmesykepleien vil koste.

Ordførereren uttrykker bekymring over at Bygdalista skaper utrygghet ved å si at det er mulig å bevare betjeninga på Singsås. Han er tydelig på at det ikke er mulig. Dette viser hvor dårlig saken er utredet. Jeg synes det er utidig av ordføreren å kritisere representanter i kommunestyret som jobber legitimt med lokale saker. Jeg har hatt et inntrykk av at Senterpartiet vil ta vare på alle, også utkantene i kommunen. Men nå har jeg begynt å tvile på dette.

Jeg synes det er svært skremmende hvis vi også i kommende kommunestyresaker ikke skal få lagt frem mer tall og fakta enn i denne saken. Da blir det mange vedtak som blir fattet på sviktende grunnlag.

Brit Inger Aune

Kommunestyrerepresentant Ap