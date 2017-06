Et «god dag mann - økseskaft» - møte

Orienteringsmøte om Singsås bo- og dagsenter 0805 2017.

Vi kjenner eventyret om den døvhørte mannen som hadde forberedt spørsmål og svar på forhånd, før lensmannen skulle komme. Møtet ender med forvirring og sinne.

Den reaksjonen kjente vi på vi som var samlet til orienteringsmøte den 8/5 i år på Singsås bo- og dagssenter (SBD) med enhetsleder Kristin Grindstuen. Vi etterlyste svar med saklige begrunnelser for kommunestyrets vedtak 060417 om å fjerne den faste bemanningen ved SBD. Grindstuen viste kun til vedtaket og at det ville bli realisert i fra 2018 på grunn av innsparingsbehov i helse- og omsorgssektoren. Bare innsparingsbehovet ved årsskiftet ble lagt frem, ingen oppdaterte tall om status for økonomien på hennes ansvarsfelt etter første kvartal 2017. Midtre Gauldal har vel som andre kommuner kvartalsrapporter for driften? Vi etterspurte også hva administrasjonen ved rådmann og enhetsleder hadde anbefalt for representantene i kommunestyret før saken ble avgjort. Heller ikke her fikk vi svar. En slik holdning er både frustrerende og skaper mistanke om skjulte agendaer (for eksempel sentralisering, rivalisering mellom bygdene i kommunen). En slik opptreden er alvorlig fordi den tar ikke hensyn til lokaldemokratiet, selv om det kanskje ikke var tilsiktet fra enhetsleders side.

Vi var mange pårørende som møtte opp i stua på SBD sammen med beboerne kl 14 (!) på en mandag. Vi forventet at når mange av oss hadde strevd med å ta oss fri fra jobbene våre, skulle vi få informasjon som vi kunne vurdere og akseptere eller imøtegå og korrigere, gjerne i en dialog med enhetsleder til beste for hennes oppdragsgivere, nemlig beboerne på SBD i dette tilfellet. Men svarene virket lite informative og ferdig forberedt på forhånd. Vi prøvde å gjøre oppmerksom på at pårørendegruppa ved SBD besto av folk med vanlig sunt bondevett, variert fagkompetanse og fremfor alt førstehånds kjennskap til beboerne og deres behov både medisinsk og miljømessig. Men her følte vi at vi ikke nådde frem og ble ikke tatt på alvor. Vi skjønner ikke behovet for å skynde seg med å fjerne bemanningen på SBD.

Juridiske spørsmål. Flere har påpekt det tvilsomme i vedtaket fra 6. april i forhold til aktuell lovgiving i kommunehelseloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Slik disse lovene er utformet, gir de grunnlag for at brukerens definisjon av sine omsorgsbehov vektlegges så sterkt at det er tvilsomt om administrasjon eller kommunestyre kan legge sine definisjoner og analyser til grunn og overprøve brukerens meninger og opplevelse. En kontakt med ansatte hos Fylkesmannen som driver tilsyn med kommunenes helsetjeneste, bekrefter dette.

Det er sagt at bare en beboer har behov som nødvendiggjør nattevakt på SBD pr. dato, men vi pårørende og beboerne har påpekt at mange flere har behov som gjør at de må flytte hvis betjeningen fases ut og hjemmesykepleien bare kommer innom og drar igjen. Dessuten har alle beboerne tegnet en husleiekontrakt med kommunen med den rådende bemanning på stedet. Den kan kommunen selvfølgelig si opp. Men vi kan alle tenke oss den bekymring og uro som nå rår blant beboerne på SBD om fremtiden: Får de beholde «hjemmet» slik de har søkt og fått bo der. De har søkt og fått plass fordi de selv og pårørende definerer at det oppfyller behovet for trygghet, medisinsk oppfølging og sosialt miljø som de ikke kunne få hvis de fortsatte å bo hjemme. Her blir det sagt fra enhetsleder at de som hadde mer behov for oppfølging når bemanningen fases ut, kan få plass i tilsvarende institusjon med døgnbemanning på Støren.

Menneskesyn. Her er det på sin plass å spørre: Hvilket menneskesyn legger kommunestyre og administrasjon til grunn, bevisst eller ubevisst: Er eldre folk i kommunen å regne som postpakker som kan sendes hit og dit? Fra Singsås til Støren til Soknedal og tilbake igjen ? Hva slags hverdag og rammer er det å tilby et eldre menneske? For oss pårørende og beboerne er det vesentlig at de slipper dramatiske forandringer i hverdagen. Dette prøver vi å nå frem til politikere og ledelse med.

En kommune, mange grender. Enhetsleder sier at Midtre Gauldal kommune er en kommune. Ja, det er sant, men kommunen består av levende lokalsamfunn, grender der folk bor og arbeider. Kommunen må ta konsekvensen av dette å legge til grunn behovet og verdien av å få bo i sin egen hjembygd for de eldre. Først da tar man de eldre på alvor og gir dem det de selv og vi pårørende ser at de ønsker og trenger. Først da blir de tatt på alvor. Så må ledelse og politikere vise seg ansvaret voksne og heller spare inn på andre felter i kommunens drift. Jeg kjenner ikke driften godt nok til å være konkret her, men det er klart at det er en verdi i seg selv for en så vidstrakt kommune at de lokale grendene kan beholde et minimum av tjenestetilbud, som barnehage, skole og bo- og dagsenter. Dette vil opprettholde bosetningsmønster og gi fortsatt levende grender som kommunen er avhengig av. Fraflytting vil ellers kunne være alternativet. Dessuten påpekte vi pårørende at det ikke vil være mange i Singsås som søker plass på «Hjemmet» hvis det ikke er fast bemanning der. For da kan de like godt bo hjemme siden hjemmesykepleierne kommer på besøk og gir tjenester der og. De har søkt tryggheten som finnes i et tilbud mellom det at de ikke kan bo hjemme lenger og at de må være pleiepasient på sykehjem. Med liten søkning vil lokalene bli stående tomme og kommunen tape husleieinntekter. Skal man da rekruttere beboere fra hele kommunen til Singsås? Det vil bli like fremmedgjørende for en eldre fra Soknedal å bo i S9ngsås som for en eldre fra Singsås å måtte flytte ut fra bygda. Dette har vi sagt fra om, vi vet ikke om vi blir hørt.

Økonomi. Og nå er vi over på økonomi. Vi fikk ingen tall på informasjonsmøtet. Hverken på hva en plass på SBD kostet i drift under nåværende forhold eller tilsvarende plasser på Støren og Soknedal. Vi fikk heller ikke tall på hvilket innsparingspotensial kommunen ser for seg å oppnå ved å fase ut bemanningen på SBD. Det må jo koste å drifte SBD med ansatte i hjemmesykepleien og? I tillegg er det ikke nevnt at det bor eldre mennesker i eldre-boliger på samme tomta som SBD. De kan jo også ha behov for utrykking av nattevakt?

Uten informasjon må vi tenke sjøl: Det virker som angsten for underskudd har rammet politikerne og gjort dem maktesløse i møtet med forslagene fra rådmannen. Samtidig virker det som man ikke makter å se over sin egen grend og dens interesser. Husk: Vi er en kommune sa enhetslederen. I dette vedtaket virker det som politikere fra andre grender enn Singsås ikke vil se den helheten. Dessuten: Ingen har kunnet opplyse oss om hvorfor SBD ble valgt ut til å miste bemanningen, så vidt andre i pårørende gruppa har bragt på det rene er driften av SBD ikke dyrere enn andre enheter innen Helse. Mistanken er der: Er dette egentlig et sentraliseringstiltak? I så fall bør administrasjon og politikere være tydelige og ærlige på det, så får demokratiet avgjøre hva som skal veie tyngst levende grender eller sentralisering eller kommunevalget i 2019.

Nytt møte. Beboere og pårørendegruppen ønsker et nytt møte der den informasjonen vi har etterlyst blir lagt frem så vi alle kjenner grunnlaget for vedtaket. Det står om tilliten til kommunens ledelse, derfor bør i det minste Rådmannen stille der. Vi støtter også initiativ fra politikere som ber Kontrollutvalget se på dette vedtaket fra 6. april, for å kvalitetssikre at vedtaket står seg i forhold til gjeldende lovgiving.

Jeg bor ikke i Midtre Gauldal kommune, men jeg hører ofte at mange har en identitet som er knyttet til grenda der de bor. Der hører de til, der vil de bo og bidra til kommunefellesskapet.

Det er opp til kommunen å legge til rette med tjenester i grendene som gjør det meningsfullt å leve der, både for barn, unge, voksne og eldre. Denne tilhørigheten skaper Midtre Gauldal kommune og er en viktig plussverdi å bygge videre på selv om den ikke kan føres opp i kommunens budsjett.

Jan Asbjørn Sagen, medlem av pårørendegruppa ved Singsås bo- og dagsenter