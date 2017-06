E6 Soknedal

Og der sto de avbildet , de fleste i sine fine jakker hele 13 i tallet! 13 ledere for å bygge en vei på 6,4 km! Det synes nå i hvert fall jeg var i meste laget? Men med bompenger på plass, så finner de kanskje penger til å lønne dem?

En annen ting som forundrer meg veldig, er at vegvesenet får fortsette med den overdrevne saltingen som ødelegger og tærer opp veier for milliarder hver vinter. Sykler og biler ruster. Og vi burde alle sende våre regninger for reparasjoner på våre biler som skyldes saltet til Vegvesenet, for det er jo vanlig at de som ødelegger betaler for seg! Og nå kommer vel reparasjoner av alle bruer som blir saltet ihjel og ruster. Og det forundrer meg ikke om vi snart får høre om at grunnvannet er ødelagt av saltet, og hva da ?

Er det ikke snart på tide at noen "over" vegvesenet snart griper inn og stopper dette ?

For vi kan vel ikke ha råd til dette i lengden!

Trafikant