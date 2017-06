Det lysner i Norge!

Vi har opplevd utfordringer i landet vårt, men nå lysner det og pilene peker i riktig retning.

Revidert nasjonalbudsjett viser at regjeringens politikk virker, men vi kan ikke lene oss tilbake. Norge har store muligheter som vi skal utnytte. Det er gjennom å skape mer at vi sikrer grunnlaget for verdens beste velferdssamfunn, ikke gjennom å skatte mer. Hver dag går kvinner og menn over hele landet på jobb for å skape verdier og sikre velferden vår.

Ikke bare er økonomien i bedring. Elevene lærer mer i skolen. Færre står i helsekø og ventetiden er kortere. Politi og forsvar rustes opp. Det bygges og vedlikeholdes infrastruktur for milliarder.

Høyre har løsninger for å gjøre Norge enda bedre. For å ruste landet vårt for fremtiden. Høyre arbeider videre for at barna våre skal få gå på verdens beste skole, hvor våre minste får den tetteste oppfølgingen.

For en helsetjeneste i verdensklasse, med kortere køer og mindre ventetid. For at fremtidens jobber skapes i dag, i et arbeidsliv der det lønner seg å jobbe. For at vi styrker forsvar og beredskap, fordi landets trygghet er statens viktigste oppgave. For å sikre vår felles velferd. I et samfunn skapt av nordmenns skaperkraft, idéer og innsatsvilje.

Vi tror på Norge. Fordi vi tror på deg.

Marius Krogstad Aune

Melhus Høyre