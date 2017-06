Uvettig kjøring i utmark

Kjøring med ATV i utmarka kan være en litt tvilsom aktivitet. For det første så er det vel ulovlig å kjøre bare for fornøyelsens skyld, uten at jeg skal være lovens vokter i så måte. På tørt underlag gjør det vel ikke særlig skade. Men å kjøre i traséene for skiløyper på myr er ikke bra. Sporene blir så djupe at sporene kan bli stående flere år. Det beste er at sporsetterne tar med seg ei rive og jevner ut det verste, så glir vel hele saken over før frosten kommer.

Erik Tofte