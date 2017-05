Svar på innlegg om superbuss

I Trønderbladet 16. mai skriver tillitsvalgte bussjåfører at innføring av superbuss i Trondheim kan gi dårligere tilbud i distriktene. Det er feil.

Distriktene er sikret økonomisk gjennom en avtale mellom fylkeskommunen og Miljøpakken. Fylkeskommunen går inn med et fast årlig beløp som blir indeksregulert til drift av nytt kollektivtilbud i Trondheim. Miljøpakken skal dekke kostnader ut over dette, inntil staten forhåpentligvis tar en større andel av driftsutgiftene. Distriktene er altså skjermet om det skulle komme uventede merkostnader i Trondheim.

Distriktene blir godt ivaretatt

Tilskudd til kollektivtilbud utgjør mer i distriktet enn i byen. Det offentlige betaler ca 2/3 av hver billett utenfor Trondheim mot ca 1/3 av hver billett i Trondheim. Da Miljøpakken i 2011 bidro til at prisen på månedskort ble redusert i stor-Trondheim, vedtok Fylkestinget å finansiere tilsvarende reduksjon utenfor dette området. Justert for prisstigning er et periodekort i Skaun og Melhus ca 40 prosent billigere i 2017 enn det var i 2010.

Utbygging og drift

De tillitsvalgte påstår at kostnadene til holdeplasser for superbuss allerede har økt med over 500 millioner kroner. Det stemmer heller ikke. Foreløpige anslag sier at totale kostnader for holdeplasser blir på ca 400 millioner kroner. Gjennom Bymiljøavtalen har vi til sammen 2 800 millioner kroner til å bygge infrastruktur for. Innlegget blander kostnader til drift og kostnader til investering.

Regionbuss og flybuss

Tillitsvalgte er bekymret for at regionbusser og flybusser ikke skal få stoppe på superbussenes holdeplasser. Der står vi overfor en utfordring, men den skal løses. Politikerne i kommunen og fylket krever ordninger som ivaretar hensynet til regionbusser og flybusser. De såkalte superbussene er lange busser som skal gå mest mulig i egne traseer. Færre og større busser gir mindre kø og forsinkelser for annen kollektivtrafikk. Byen vokser fort. Uten omlegging av kollektivsystemet vil også busser fra regionen bli stående i kø i Trondheim sentrum.

Passasjertall

De tillitsvalgte i Transportarbeiderforbundet og Yrkestrafikkforbundet hevder at leddbusser tar like mange passasjerer som de såkalte superbussene. I Trønderbladet 23. mai spør også Per Erik Kufås i Fagforbundet om hvordan vi beregner kapasitet. Leddbusser tar 94 passasjerer og superbusser 134 passasjerer, ifølge AtBs beregninger. AtB legger da til grunn samme areal per ståplass på de to busstypene.

Alt i alt: Folk i distriktene har ingenting å frykte. Folk som pendler med regionbuss til Trondheim vil ha nytte av et kollektivsystem som hindrer kork i et byområde med stadig flere reisende.

Erlend Solem

samferdselsdirektør

Sør-Trøndelag fylkeskommune