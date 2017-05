Kan noen hjelpe en frustrert huskjøper på Melhus?

I 2014 startet Heimdal eiendomsmegling å reklamere for nye leiligheter på Melhus kalt Høvdingplassen. Salgsmøte var satt til medio 2014, innflytting medio 2015.

På et salgsmøte i lokaler til restaurant Høvdingen, ble det opplyst at det ikke skulle komme treningsstudio i bygget. Det var Johan Ofstad i Heimdal Eiendomsmegling med flere som informerte om dette. Runar Wehn gjentok / bekreftet denne meldinga hjemme hos meg i Varmbu senere.

Etter innflytting 15/04 2015, begynte ting å skje, da fikk ikke utleier tak i andre leietakere enn et treningsstudio. Noe byggteknisk ble gjort. Et lass sponplater og noen ekstra klosett ble montert. Og trening og støy var et faktum.

I Melhus er trening og støy tillatt 19 timer pr. dag 7 dager i uka, 365 dager i året. Treningssenteret åpner kl. 05.00 og skal stenge 24.00. Jeg skal legge til at 1. juledag 2016, startet ikke bråket før kl. 10.30 på formiddagen... Og slik går no dagan.

Slik situasjonen er nå, er en telefon, SMS, mail til de nevnte herrer nytteløst, det besvares ikke. På personlig oppmøte fredag 5. mai kunne Thomas Valø fortelle meg at de skulle bygge muskler, og at jeg ikke hadde noe der å gjøre.

For noen måneder siden spurte jeg om de kunne skru litt ned på trykket. Det virket som om de heller satte ett hakk opp, som om de skulle vise meg at dem hadde flere gir.

Lydprøve

Hans Tarjei Finsrud, ansvarlig for utleie av lokalene til treningsentret, hadde en lydprøve for en tid tilbake. Men det var en flopp og et falsum uten like. Det var nemlig ikke en lyd fra 1. etasje den formiddagen. Mye minner om et avtalt spill for å undergrave retten til å fremme en klage til noen av de ansvarlige.

Jeg tok en telefon til Johan Ofstad. Han forsto ikke problemet, men han frarådet meg å gå til avisa med saken. Hvis det ble allment kjent at det var bråk i leiligheten, ville verdien bli forringet.

Finsrud foreslo at jeg kunne gå på byen når de skulle bråke.

De bråker 19 timer i døgnet.

Jeg kom med en muntlig klage til styreleder Roy Jarle Jensen. Han mente han at såpass måtte jeg tåle, etter dette svarer han ikke meg mer.

Politiet

For en tid tilbake var jeg på politihuset på Melhus og skulle anmelde for forstyrrelser (døgnet rundt). Men det gikk ikke, for Høvdingplassen er noe privat, og politiet har ikke noe med den å gjøre.

Jeg er kjent med at privat søksmål er en vei å gå, men det vil koste både penger, tid og energi.

Kommunelegen var på inspeksjon. Hun var tilfreds med forholdene, for bråket var ikke høyt nok til å skade trommehinnene. Men hun var forståelsesfull når det gjaldt problemer med telefonsamtaler og det å lytte på TV.

Er det noen der ute som kan komme med tips til meg, eventuelt med erfaring, om hvordan jeg kan gå frem for å stanse galskapen?

Harald Østeraas