Superbuss mot regionbuss

Det er de ikke alene om, Fagforbundet BSF som organiserer storparten av sjåførene i bytrafikken er også oppgitt over deler av oppløpet til anbudsstart i august 2019.

Les også: Mange i distriktene er bekymret for superbussen

Les også: Er du fornøyd med bustilbudet?

En ting er kostnadsnivået på en del områder, nå ser det heldigvis ut til at en del politikere på fylke og kommunenivå prøver å bremse de verste kostnadsbombene.

Men en del andre momenter er også viktig, pauseavvikling for sjåfører på hvilebuer rundt omkring og gode kjøretider er vi opptatt av i det nye anbudet. Men her vil jeg ta for meg et par momenter som feks reisemønsteret fra Melhus til Stjørdal.

På dagtid og kveldstid legges det opp til at reisende fra Melhus må ta med seg barnevogner og pikkpakk og gå over på superbuss på Tiller, for så å bytte buss ennå en gang ved Strindheim for å komme seg videre innover mot Hommelvik og Stjørdal.

Om dette blir en kjempeflott løsning for å øke antall reisende med buss, gjenstår å se.

Men tog kan kanskje bli en bedre løsning på denne strekningen, da slipper du ihvertfall å bytte underveis.

Det siteres fra innlegget 16. mai at: Atb hadde ingen stor suksess med oppstarten av anbudet i 2013 og at: Dette har blitt et prestisjeprosjekt!

Prestisje? Ja! Man skulle tro det dreier seg om Chicago og ikke en by på knapt 200.000 innbyggere. Vi kan feks se på innkjøp av denne såkalte superbussen som skal bli den bærende stammen i dette nye kostbare superduperopplegget til Atb.

Tre gjennomgående linjer som skal mates av busser fra omliggende byområder. Omstigning er det nye mantra, og da må de nye Superbussene være effektive og ta mange passasjerer. Hva gjør så Atb og fylket her? Flere organisasjoner har i møter gitt råd og kommet med innspill til løsninger, også når det gjelder innkjøp av vognmateriell. Så kom det en prøvekjøring av en 24 meter lang buss fra Van Hool på slutten av 2015, og som koster minst dobbelt så mye som dagens leddbusser. Dermed virker det som sikringsboksen sprang et sted, uvisst om det var i Atb eller samferdselsutvalget i fylket.

Denne nye superbussen ligner på en trikk! Den må vi kjøpe! Pris i forhold til andre løsninger er uinteressant. Hva sjåfører spilte inn etter prøvekjøring er også dønn uinteressant. I to artikler i Adressa etter jul har bla direktør for samferdsel i fylket, Erlend Solem lansert påstander om at denne superbussen fra Van Hool tar 45 til 60 pass mer enn dagens leddbusser fra MAN som vi nå har mange av i Trondheim.

Adm. direktør Janne Solli i Atb hevder i en annen artikkel at superbussen har 50 % mer kapasitet i rush enn dagens leddbusser. For ordens skyld nevner jeg at dagens leddbusser tar 147 passasjerer mens superbussen fra Van Hool tar 152 pass. Hvordan Solem og Solli kommer fram til andre tall, har jeg etterlyst i en artikkel i Adressa like før påske, men ennå ikke registrert svar.

Her kjøres det på med opplysninger om kapasitet men når det etterlyses hvordan man kommer frem til slike tall skal kritikken ties ihjel. Man svarer rett og slett ikke!

Jeg gjentar spørsmålet: Hvordan regnes kapasiteten til dagens leddbusser sammenlignet med fremtidens Superbuss? Tillitsvalgte fra Transport og Ytf er blant annet bekymret for superbussens virkninger i distriktet. Jeg kan love dere at Fagforbundet også er bekymret, ikke bare for distriktet men også Trondheim.

Per Erik Kufås

tillitsvalgt Fagforbundet avd 47 BSF