Singsås bo- og dagsenter uten bemanning

Kommunestyret vedtok enstemmig den 121216 budsjett for R4 (helse og omsorg) med følgende merknader:

Dagsentertilbud i Budal opprettholdes-lavterskeltilbud

Tilskudd til matombringing opprettholdes som en del av R8 inntil kr 500 000

Soknedal og Singsås bo og dagsenter opprettholdes med døgnbemanning

Endring i tjenestetilbud må fremmes som egen sak til hovedutvalg og kommunestyre.

Det forventes effektivisering og det må vurderes soneinndeling.

Til kommunestyrets møte 190117, sak 3/17 ble det presentert sak : Tiltak i pleie og omsorg for oppfølging av Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020.

Undertegnede fikk helseplager under behandlingen av denne sak og måtte forlate møtet. Jeg har derfor fra sidelinjen kunnet betrakte de forskjellige politiske og administrative aktører og den innsats/de valg de har gjort for gruppen av eldre/syke hjelpetrengende i Midtre Gauldal.

Den 190117 vedtok kommunestyret enstemmig å redusere antall sykehjemsplasser med 6 til fordel for 6 «trygghetsplasser». Krav til innsparing i budsjett for 2017 med 3,1 mill var dermed innfridd. Øvrige tiltak ble utsatt og realitetsbehandlet av kommunestyret i møte 060417.

Den 060417 gikk det som det ikke burde gått: Det ble vedtatt med 21 mot 12 stemmer å fase ned bemanningen ved Singsås B og D. De som stemte for å likestille Singsås og Soknedal B og D og fortsette med heldøgnsbemanning var:

Ap 2 (av 13), KrF 2( av 2), Bygdelista 3 (av 3), Sp 5 (av 9). Man kan merke seg at ordfører, Sp-representantene fra Soknedal med ett hederlig unntak og 1 represntant fra Støren alle gikk inn for å fase ut bemanningen ved Singsås B og D. Litt av et «stunt» fra Sp som foran valget nå til høsten profilerer seg som distriktspartiet fremfor noen.

Hvorfor var dette et uventet resultat? I gjeldende pleie- og omsorgsplan står det at Singsås og Soknedal bo- og dagsenter skal likestilles(behandles på samme måte. Pleie- og omsorgsplanen skulle for øvrig vært rullert i 1.halvår 2016.

I fellesprogrammet for de 4 samarbeidende partier: Sp, H. Frp og Bygdelista er det enighet om at: Bo og dagsentrene i kommunen må sikres heldøgns bemanning når behovet tilsier det, og utvikles videre.

Det er ingen dokumentasjon som tilsier at Singsås B og D skulle behandles ulikt med Soknedal og Støren B og D.

Var IPLOS for beboerne ved Singsås pr 060417 av ny eller eldre dato? Forelå IPLOS-vurdering for beboerne i Soknedal og på Støren på samme tid slik at man kunne sammenligne hvor pleietyngden eventuelt var størst? (IPLOS er et verktøy for å kunne vurdere hjelpebehov hos den enkelte beboer).

Det var sagt at én beboer ved Singsås B og D trengte nattlig tilsyn mens andre opplysninger tilsier at det var 10 beboere som hadde behov for tilsyn 3-4 ganger pr natt.

Singsås B og D hadde lavest bemanning og var pr definisjon rimeligst å drive målt pr beboer (både Singsås og Soknedal hadde 15 beboere «inne» og like mange i leiligheter i nær tilknytning til dagsentrene). Er andre tiltak for innsparing vurdert?

Jeg tenker på at vi betaler for 1 plass som er dårlig utnyttet ved den såkalte KAD-enheten ved Øya helsehus og som koster mer enn 1,5 mill. pr år. Rådet for eldre og funksjonshemmede mente 16. januar 2017 at kommunelegen måtte uttale seg, men rådmannen mente tydeligvis at det var bedre at en sykepleier og en ansatt med skolefaglig bakgrunn (ass.rådmann) skulle utgjøre fagligheten.

Man må nesten spørre om kommunestyret hadde de nødvendige opplysninger da de fattet vedtak 6. april 2017. Hvis kontrollutvalget har formell mulighet til å se om beslutningsgrunnlaget var tilfredsstillende, så vil jeg be utvalget se på saken.

Generelt er det et faktum at dagsentrene våre i mange år har bremset tilgangen av brukere med behov for sykehjemsplass. En sykehjemsplass koster jevnt over x 3 mer enn en plass ved dagsentrene.

Dette blir enda viktigere etter at kommunestyret i møte 060417 vedtok å redusere sykehjemsplassene med ytterligere 4 fra 2018(til såkalte «trygghetsplasser») og videre omdisponere 6 sykehjemsplasser fra 2019-20 til 4 korttidsplasser og 2 avlastningsplasser.

Har det gått opp for folk flest hva dette reelt kan innebære? Vi forventer vel alle at det står en seng for oss når den dagen kommer at kreftene har tatt slutt og vi trenger en sykehjemsplass?

Dette vedtaket ble vedtatt mot 6 stemmer, 3 av disse fra Bygdelista. Jeg er stolt av mine medrepresentanter som klarte å holde hodet kaldt og ikke ga seg med bjøllekua og «sprang på elva».

Jeg konkluderer med at det er bruk for Bygdelista i kommunepolitikken i Midtre Gauldal, og du som leser dette skal finne vår liste også ved neste korsvei i 2019.

Harald Rognes, varaordfører

Bygdelista i Midtre Gauldal