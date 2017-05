Mer om planoverganger

Saken dreier seg om en søknad om deling av tomt der vi tidligere har fått godkjent bygging av enebolig. Nå ble bygging utsatt av forskjellige årsaker.

Bane NOR har ombestemt seg og sier nå nei til deling. Så har vi kommet frem til at vi like godt kan bruke brevet som vi har sendt til Bane NOR som leserinnlegg. Og det lyder som følger:

Melhus, 10.05.2017

Gjelder planovergang på

Søberg i Melhus kommune.

Deres uttalelser i forbindelse med klagesak vedr. boligtomt gnr. 90 bnr. 89. i Melhus.

Bane NOR skriver i brev til Melhus kommune datert 02.02.2017 at det er over 5 år siden tilsvarende søknad ble godkjent, og at mye kan ha endret seg over en slik periode.

Bane NOR (Jernbaneverket) godkjente imidlertid fradeling i brev datert så sent som 10.11.2015 (saksref. 201508292-5) og underskrevet av Anne-Kristin Meland i avdeling Eiendom i Trafikk og Marked.

Samtidig presiseres det i brevet at det ved en videre fortetting av området må stilles krav om reguleringsplan.

Kan det sies tydeligere!

Vi trodde at nå var saken grei og vi innrettet oss deretter.

I uttalelser til Trønderbladet 28.04.2017 sier Bane NOR at planovergangene ved Lerli og Kvammen i Melhus kommune er sikret nok siden disse har bom og lys.

Vår planovergang har samme type bom og lys. Så da er vel vår overgang også sikker nok? Dessuten har vi mye bedre sikt; særlig i forhold til den på Kvammen.

Tomta som det her dreier seg om ligger ca. 150 meter fra jernbanen. Vi bor her, men kan ikke si at vi har merket mye til økt trafikk.

Bane NOR fremhever strengere praksis ved godkjennelser gjeldende fra siste årsskifte. Vår sak startet imidlertid før den tid.

Det er svært viktig for oss at Bane NOR svarer på følgende spørsmål:

1 . Hva gjør planovergangen ved Søberg farlig, mens de to på Kvammen og Lerli ikke er det?

Hva er forskjellen?

2. Jernbaneverket har tidligere sagt ja til deling, med presisering av at ytterligere tillatelser ikke vil bli gitt. Så hvorfor lage vansker i denne (lille) saken?

3. Hva med forutsigbarheten oppe i alt dette? Hvordan mener Bane NOR at vi skulle ha fortolket brevet datert 10.11.2015?

Maria Teresita Prestmo Kjell Bjørnar Prestmo