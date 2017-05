Bilkjøring inne på lekeplassen

Nå er særlig fotballsesongen i gang for fullt, og det er mye trafikk ved fotballbanene på ettermiddags- og kveldstid. Det er mange som skal gjennomføre treninger og spille kamper, andre barn og ungdommer bruker anlegget til lek og egentreninger.

Da er det viktig at vi voksne lar være å kjøre bil inne på lekeplassen! Det er dessverre observert flere ganger at enkelte velger å trosse innkjøring forbudt-skilt, og kjører i godt fart inne på selve skoleområdet. Det skal være trygt for en liten treåring å løpe fra fotballbanen og bort til lekeplassen mens mamma og pappa ser storesøsken spille kamp. Dessverre har det vært nestenulykker med små barn på lekeplassen og store SUVer som kommer i god driv rundt hjørnet. Dette er svært unødvendig, og veldig skremmende å se på.

Vi ønsker at alle respekterer innkjøring forbudt-skiltene. Start gjerne hjemmefra fem minutter tidligere slik at man kan ta seg tid til å parkere bilen sin og spasere de få meterne bort til fotballbanen. Til gjengjeld lærer man sine barn at regler er til for å følges.

På vegne av FAU Lundamo skole

Kristina Lyngen Valseth, leder