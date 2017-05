Hvem har skylda for de dårlige fylkesveiene?

Torhild Aarbergsbotten er hjertens enig med gruppeleder i Ap om at det må rettes et tverrpolitisk krav til regjeringen om mer penger til fylkesveiene. Det er veldig bra! KrF er med på det! Det er nødvendig å bruke mer penger på fylkesvei – men i rettferdighetens navn må det også synliggjøres hvilke konsekvenser Høyres omfordeling mellom områdene gir.

Høyre foreslo tiltak for nærmere 170 millioner i handlingsprogrammet for samferdsel for 2017. De foreslo å bevilge 99 og lar være å svare på hvilke tiltak som skal ut. Det er ikke prioritering. Det er ugreit.

Regjeringen har satset på samferdsel som bare det – men det gjelder først og fremst riksveier, ikke på fylkesveier. I sitt forslag til NTP 2018-2029 ligger det en ramme til opprusting av fylkesveier som utgjør 20% av behovet.

Forfallet består av både «arv» fra da vi overtok forfalt vei fra staten i 2010, nye krav som har kommet i ettertid og slitasje som følge av bruk og for lite midler til vedlikehold og oppgradering. Regjeringen har f.eks pålagt fylkeskommunene å innfri tunnelsikkerhetsforskriften innen utgangen av 2019. Det koster min 208 mill i Sør-Trøndelag. Til nå har vi fått 25 mill. Mao: dårlig butikk for oss!

Ifølge Aarbergsbotten har flertallet på fylkestinget brukt pengene på fond, galopperende utgifter til kollektivtrafikken og økt administrasjon hos AtB.

Det er en beskrivelse jeg er svært uenig i. Sør-Trøndelag fylkeskommune er fremoverlent når det gjelder metode, vi har utarbeidet strategi og jobber langsiktig og seriøst med problemstillingen.

Mer nedbør, flom og ras fører til uforutsette hendelser. Det er umulig å forutse hvor og når det skjer. Behovet for å gjenopprette framkommelighet er øyeblikkelig. I senere tid har vi til fulle fått erfart at samferdselsfondet har sin berettigelse. Ras i Roan, ras i Osen og kulverter som kollapser. Dette krever økonomiske ressurser og det har vi finansiert uten at det har gått på bekostning av andre viktige driftsoppgaver. Høyre skrev i sitt forslag til handlingsprogram for samferdsel, budsjett 2017 at slike hendelser må finansieres med lån. Det kan vi ikke. Det er drift og må finansieres over drift. Det betyr i praksis at mangel på fond kan resultere i mindre asfalt. Det skjedde i 2015 og jeg kan love at kommunen som ikke fikk asfalt som planlagt fordi pengene gikk til rassikring, satte veldig lite pris på akkurat det! Hvordan vil Høyre finansiere dette? Hvilke områder skal kuttes når skadene etter ras og flom skal rettes opp?

Kollektiv er kraftig underfinansiert fra staten sin side. Det stemmer. Stortinget har vedtatt et nullvekstmål som er klokt og nødvendig, men svært krevende. Trondheim har lyktes! Det skyldes en vellykket satsing på kollektiv. Overføringen fra staten til kollektiv står ikke i forhold til kostnadsveksten på området. Men hva vil Høyre gjøre? Kutte i kollektivtilbudet i Trondheim? Konsekvensen er ikke så vanskelig å anslå: økt klimautslipp og kø.

Økt administrasjon hos AtB. Fylkestinget ber om utredninger, forventer innkjøp, markedsføring og organisering av høy kvalitet. Daglig skal en stor mengde kunder ivaretas på kundesentrene. Det er for lettvint å henvise til økt administrasjon uten sannsynliggjøre at dette er ut over det som kreves for å ivareta oppgavene eller det andre sammenlignbare selskap har av administrasjon.

Aarbergsbotten sier flertallet takket nei til å utbedre Bennaveien. Ledige midler ble satt av til en helhetlig vurdering ved revidering av handlingsplanen. Det gav oss mulighet til å si JA til å fullføre gang- og sykkelvei mellom Torshus og Forve bru. Trafikksikkerhet foran asfalt.

KrF er sammen med resten av flertallet opptatt av at vi bruker de midlene vi har riktig. Mest mulig vei for pengene. Derfor er strategi, ansvarlig prioritering og god prosjektstyring vektlagt tungt. Det kommer vi til å fortsette med. Det vil gi resultater.

Karin B Bjørkhaug (KrF)

Leder komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag