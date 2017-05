Viser til artikkel i GP av 030517. Min uttalelse fra formannskapsmøte den 270417 er meget unyansert referert og jeg vil derfor presisere min uttalelse:

Det var utslakting av rein på Rognes (bl.a. Grytdalsgårdene) midt på 50-tallet. Dette var rein som som beitet ulovlig og tok seg inn på innmark. Dyr som har fått «dårlige vaner» enten det er rein eller sau er det ingen råd med annet enn å slakte ut, ellers trekker de bare flere med seg. Skrottene ble kjørt ned til Rognes st. som ennå var i drift og lagt i kjøtthekker for videre transport med godstog. Dette hadde nyhetens interesse for oss ungene og jeg var på stasjonen for å følge begivenhetene. Jeg husker jeg fikk et reinshode med horn antagelig av en av samene fra Røros, og jeg hadde et svare strev med å få dette med meg hjem da jeg var liten for alderen. Dette er slikt en liten pjokk husker.

De senere år har det på nytt begynt å komme rein nedover - mye i området Øvre Singsås - Burusjøen, men også inn på setervollene i heimmarka på Rognes om våren. Dette er ikke i orden. Dette tyder på at gjetingen er for dårlig. Det foreligger ingen rettigheter for beiting med tamrein i Midtre Gauldal. Det må være skadelig også for reindriftsutøverne hvis man må gjenta denne prosedyrene med utslakting av dyr. Det er vel fortsatt slik at ei reinsimle ikke får første kalv før den er 2 år, så et produksjonsdyr erstatter man ikke ved å knipse med fingrene.

Det er kjent at reinbeitene i Riast / Hylling reinbeitedistrikt til dels er hardt beitet, og da er det naturlig at reinen kan søke mot bedre beiteområder. Jeg mener at utøverne av reindrifta må respektere gjeldende rett og forholde seg slik at man kan løse tvister / gjøre avtaler som gagner begge parter før frontene blir så steile at man ikke kan snakke sammen. Å forsøke å ta seg til rette har aldri medført noe godt.

Formannskapets vedtak ble for øvrig at ordfører og rådmann skal utforme henvendelse til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om forholdet.

Harald Rognes