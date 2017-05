Ikke skyld på regjeringen

Når gruppeleder for Ap skylder på sittende regjering for at det har blitt flere hull i fylkesveiene de siste årene, er det en ansvarsfraskrivelse som ikke ligner sidestykke.

Over år har posisjonen i fylkeskommunen valgt å ta penger fra drift og vedlikehold av fylkesveier til andre formål. Forfallet har økt med godt over 100 millioner hvert eneste år, og advarslene fra fagfolket i Statens vegvesen har vært klare og tydelige.

Til hvilken rente koster avsetninger til såkalt samferdselsfond på 35 millioner når veien forringes med over 100 millioner? I tillegg nevnes det at fylkeskommunen har gått med over 100 millioner i overskudd de siste årene. Høyre har sammen med FrP og Venstre fremmet forslag om å bruke langt mer penger til fylkesveiene enn Ap og posisjonen, uten at forslagene har fått flertall.

Når det er trangt om pengene, skulle en også forvente at de styrende partier ville velge å bruke pengene slik at en får rustet opp mest mulig vei billigst mulig? Da de takker nei til å utbedre Bennaveien når det kan gjøres for en rimelig penge, så er det nok et eksempel på slett forvaltning av fellesskapets midler. Da blir ropet etter mer penger ganske hult.

Gruppelederen fra Ap ønsker seg et tverrpolitisk krav til regjeringen om mer penger til fylkesveier. Det er vi hjertens enig i – uavhengig hvilken regjering som sitter. Høyre har sammen med FrP og Venstre fremmet krav om mer penger til fylkesveier i alle sine forslag til fylkesveiplaner og budsjettforslag – også under denne regjeringen. Det har vært lite å høre fra Ap og deres samarbeidspartnere om tilsvarende krav da deres egne satt i regjeringskontorene.

Det hjelper lite å strø om seg med noen ekstra millioner i valgår, og ellers skylde på regjeringen for at tilstanden ikke blir bedre. Det har beviselig blitt bevilget mye mer penger til fylkesveiene de siste 4 årene; spørsmålet er hvordan de har blitt brukt.

Skal vi lykkes med å få bedre veier i Trøndelag, må fylkesveiene få en tydelig prioritering i budsjettene over tid og pengene må brukes best mulig. Og det er fylkespolitikernes ansvar.

Torhild Aarbergsbotten

Stortingsrepresentant og fylkespolitiker (H)